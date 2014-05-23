Amnesty International занепокоєна становищем кримських татар

"Незважаючи на запевнення, зроблені де-факто владою Криму на захист прав кримських татар, з моменту анексії півострова Росією в березні цього року, кримськотатарська громада стикається із зростаючим насильством та дискримінацією", сказав Джон Дальхузен, директор програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії", - йдеться у заяві на сайті організації. Читайте такожБільше 7 тисяч татар залишили Крим через тиск окупантів - постпред України в ООН

"Російська влада дозволила озброєним групам, які стоять за деякими жорстокими нападами на кримських татар, вільно діяти в Криму. Вони відчужують кримських татар шляхом переслідування кримськотатарських лідерів, погрожуючи розпустити їх вищий представницький орган та обмежуючи їх право на свободу зібрань та вираження”

"До 7000 кримських татар вже залишили Крим. Ті, хто залишився, постають перед вибором, якому не позаздриш, - відмовитися від свого українського громадянства і прийняти російське, або стати "іноземцем" у себе на батьківщині". Читайте такожДжемілєв закликав кримських татар відстоювати свої права

Брифінг Amnesty International “Переслідування і насильство проти кримських татар з боку державних і недержавних суб'єктів” перераховує занепокоєння Amnesty International з моменту анексії півострова Росією 21 березня 2014: Кримськотатарські активісти ставали об’єктом затримань та жорстокого поводження зі сторони груп озброєних людей. Одного представника кримськотатарської громади було вбито; неформальному лідеру кримських татар і депутату України Мустафі Джемілєву було заборонено та згодом перешкоджено у доступі до його батьківщини; десятки кримських татар були притягнуті до відповідальності за участь у мирних акціях протесту.