У лікарні Донецька доставили 15 поранених - департамент охорони здоров'я

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на департамент охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації.

Медики продовжують працювати і доставляти постраждалих в лікувальні установи.

Цифри щодо загиблих офіційно будуть тоді, коли їх почнуть доставляти в морги.

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Увечері 26 травня прес-служба АТО заявила про припинення бою в місті.