АТО в Донецьку: бої біля аеропорту тривають, а містяни ховаються від куль по домівках

У Донецьку в районі аеропорту розпочалася активна фаза антитерористичної операції. Авіація та десант намагаються звільнити летовище від терористів, які на даху облаштували вогневі позиції для снайперів та гранатометників, а, ближче до вечора, стрелянину вже чутно навіть у середмісті, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Як повідомляє з місця подій кореспондент ТСН, на додаток до антитерористичної операції в Донецьку розпочалася злива із грозою, а над містом кружляють гелікоптери та винищувачі.

Наразі бойові дії зміщаються у бік центру міста – бойовики захопили Путилівський міст. Увесь район оточений міліцією, яка не пропускає людей в зону воєнних дій.

Як відомо, активна фаза АТО почалася о 13-й годині, коли збіг час ультиматуму, який силовики оголосили терористам. Офіційної інформації щодо втрат Нацгвардії або терористів під час активної фази операції поки що немає, операція ще продовжується, але, за даними прес-офіцера АТО, втрат з боку силовиків немає.

Також з Донеччини досі не можуть вивезти бюлетені до центрвиборчкому, хоч ідеться лише про 15 відсотків виборців області, які змогли проголосувати. Доправити бюлетені до ЦВК автотранспортом ризиковано, адже на всіх шляхах Донеччини – блокпости сепаратистів. Авіатранспортом тепер також не можна скористатися.

Згідно з останніми даними, до бойовиків підтягнулося підкріплення терористів зі Слов'янська – постріли чутно тепер і в місті. Робочий день припинився на кілька годин раніше: на вулицях міста – ні людей, ані машин. Через провідне радіо місцевих жителів повідомили, щоб не виходили на вулицю, на балкони, не стояли близько вікон.