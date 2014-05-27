У Луганську захопленого журналіста бойовики сильно побили: тіло в гематомах, важко рухається

Як передає кореспондент УНІАН, про це в соцмережі Facebook заявляють активісти Громадського сектора Луганська.

«Болотов прямо зараз на пресс-конференції бреше про те, що Славіка Бондаренка і Максима Осовського випустили з СБУ. Їхні родичі нічого про це не знають. Вони чергують під будівлею СБУ. Хлопці на зв'язок не виходили. Журналісти, будьте уважні», - пише Ганна Мокроусова.

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Також повідомляється, що в ЗМІ поширилася інформація про звільнення захоплених напередодні журналіста сайту «Обзор» В’ячеслава Бондаренка і стримера Spilno TV Максима Осовського.

«Інформація з'явилася з посиланням на коментар у фейсбуці прес-служби Луганського управління внутрішніх справ Тетяни Погукай. Команда «Восток-СОС» підтримує зв'язок із сім'ями викрадених журналістів. На даний момент вдома Максим і В’ячеслав не з'являлися, на зв'язок не виходили, телефони їхні як і раніше відключені», - заявляють активісти.

За словами керівника сайту «Обзор» Романа Єримеєнка, Бондаренка привозили в офіс озброєні люди.

«Слава дуже побитий. Я сам його не бачив, але вислухав враження співробітника і охоронця будівлі, в якій наш офіс, які бачили Славіка. Вони, незалежно один від одного, описали однаково. Славік пересувається сам, але насилу. Вище другого поверху піднятися не зміг. Одягнений був у майку і розірвані джинси. Ймовірно, одяг не його. Спина синя від гематом. Руки теж. Права рука в лікті сильно напухла. Очевидець описує колір рук як синьо-червоний. На спині не тільки гематоми, а й сліди, неначе його тягли по асфальту.

На обличчі саден і синяків немає. Спочатку води йому приніс мій співробітник. Потім, коли до нього підійшов охоронець, Славік попросив ще. Сказав охоронцеві, що погано почувається.

Супроводжували його дві люди: одна в штатському, представилася як слідчий служби безпеки Луганської народної республіки. Друга в захисній формі і з автоматом.

"Слідчий" одержав пароль до Славиного комп'ютера, зайшов у нього і скопіював собі на флешку листування з Фейсбука. Коли йшли, "слідчий" тримав Славіка за руку. Допомагав», - пише Єримеєнко у Facebook.

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Як повідомляв УНІАН, Бондаренко і Осовський 25 травня працювали на півночі Луганської області, здійснюючи зйомки на виборчих дільницях. Автомобіль, в якому вони поверталися до Луганська, було зупинено для огляду на проросійському блокпосту в місті Щастя. «Ополченці» зацікавилися відеокамерами і устаткуванням для інтернет-трансляцій, знайденими в салоні автомобіля. Журналістів доправили в будівлю Луганського СБУ «для з'ясування». Таксиста, який перевозив луганських журналістів, через кілька годин було звільнено, а Бондаренко й Осовський досі перебувають у полоні.

Як повідомляють луганські активісти, спочатку журналістів намагалися звинуватити в шпигунстві на користь «Правого сектора» і сил АТО, потім стали висувати претензії до змісту їх журналістських матеріалів. Журналістам погрожували за те, що в їхніх статтях і коментарях звучала критика дій проросійських сил.