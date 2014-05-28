Опитування: 53% українців впевнені, що за конфліктом на Сході стоять спецслужби Росії

При цьому в східних регіонах такої думки дотримується 36% опитаних повідомляє ТСН.ua.

При цьому 32% опитаних вважають, що протести влаштовують мирні жителі, незадоволені економічною і політичною ситуацією в Україні, 19% вважає, що акції викликані бездіяльністю влади. Велика кількість респондентів упевнена, що протести виникли тому, що влада не чує вимог населення регіону (15%), також популярна думка про те, що за допомогою протесту мешканці Сходу хочуть отримати більш широкі повноваження для своїх областей (13%).

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Крім того, більшість респондентів виступила за мирне врегулювання конфлікту та пошук компромісу. Опитані обрали такі кроки для врегулювання ситуації: створення програм для виходу з кризи усіх регіонів країни (31%), негайне припинення військових дій і переговори з протестуючими (28%), діалог з протестуючими без припинення АТО (27%), прийняття низки законів щодо розширення повноважень регіонів (21%).

У той же час українці не вірять, що найближчим часом конфлікт буде вирішено шляхом компромісу. Лише 19% вважають, що ситуація буде розвиватися в позитивному руслі, більше половини впевнені в подальшому загостренні ситуації. 28% опитаних вважають, що Росія введе свої війська на територію України, 18% очікують посилення тиску з боку української армії. Тільки 15% вірять в можливість стабілізації ситуації шляхом задоволення вимог протестуючих, 13% вважають, що все буде продовжуватися в поточному режимі. 15% респондентів навіть не можуть уявити, що станеться на Сході далі, і вагалися з відповіддю.

Діяльність української влади в теперішніх умовах 95% українців оцінюють негативно. 48% кажуть, що влада виконує не все, що має, і не в повному обсязі, 30% просто дають незадовільну оцінку діям влади, а 17% опитаних впевнені, що влада абсолютно не розуміє ситуації, в якій опинилася Україна.

Опитування проводилося серед українців в інтернеті у містах з населенням понад 50 тис. в травні. Було опитано 1000 респондентів у віці від 18 до 55 років.