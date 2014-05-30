В Артемівську озброєні бойовики приїхали в міськраду, щоб "скликати сесію" - джерело

Яке питання вимагають винести на неї - не називають, повідомляє сайт 06274 з посиланням на джерело в міськраді.

Читайте такожВ Артемівську та Харцизьку розібрали барикади сепаратистів навколо міськрадЗа даними видання, представники терористичної ДНР на чолі з місцевим членом організації Максимом Жизневським вели переговори з секретарем міської ради Світланою Кіщенко.

Також озброєних людей бачили біля міськвідділу міліції та місцевого штабу "ДНР", який розташований по вулиці Радянській.

Пізніше прес-служба міськради Артемівська повідомила, що сторонніх осіб у будівлі немає, а міська рада та її виконавчий комітет працюють у штатному режимі.