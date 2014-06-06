ЗМІ: Україна може використати польський досвід "шокової терапії"

За 25 років Польща змогла провести низку ефективних реформ та втриматися "на плаву" в той час, коли криза підкосила всі європейські країни, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У важкі часи для Польщі було і безробіття, й інфляція, і порожні полиці в магазинах, проте все це вдалося побороти. Польську реформу назвали "шоковою терапією", тому що вона була хоч і болючою, але швидкою.

"Дуже болячим потрясінням було те, що ця реформа означала, що треба закрити дуже багато підприємств, що треба звільнити багато людей", - розповів поляк Мирослав Скірка.

Переорієнтація економіки зі сходу на захід сталася буквально за рік.

Читайте такожВаршава розраховує 10 червня домовитися з Києвом про постачання польського м'яса"За рік компанії змогли перевести більшу частину свого експорту від традиційних ринків Радянського Союзу до торговельних угод із країнами Західної Європи", - повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Вітольд Орловський.

Упроваджувати реформи, ідеологом яких був економіст Бальцерович, взявся Ян Белецький, який був прем'єр-міністром в уряді президента Леха Валенси. Екс-прем'єр Польщі запевняє: реформи провести не складно, потрібна тільки політична воля.

"У Польщі була така сама ситуація на початку 90-х, коли Валенса переміг у першому турі. Вірю, що вибори президента в першому турі - це фантастика та новий поворот в історії України", - заявив Белецький.

На відміну від України, поляки провели ефективну і прозору приватизацію, створили сприятливі умови для малого та середнього бізнесу.

Ставка на приватний сектор виявилася виграшною - економіку Польщі не похитнула ні найбільша за останнє століття повінь 1997-го, ані фінансова криза 2008-го, а коли зростання економік європейських країн завмерло, Польща демонструвала зростання.

Читайте такожПорошенко готовий представити план врегулювання ситуації на Донбасі після інавгураціїПоляки визнають, що українцям буде складніше провести реформи та інтегруватися до Євросоюзу: Росія стала сильніша, а сама Європа - більш проросійською. Так, на останніх виборах до Європарламенту велику кількість голосів отримали проросійські праворадикали.

"Уперше за існування Європарламенту одна сьома депутатів від крайньо правих сил – Національний фронт Марі Ле Пен, з Нідерландів, Данії, підтримують. Більшість радикально правих формувань є проросійські", - розповіла публіцистка Богуміла Бердиховська.

Як повідомлялося раніше, Порошенко пообіцяв Україні децентралізацію влади за взірцем Польщі. Пропозиції щодо реформи будуть вповні озвучені в день інавгурації.