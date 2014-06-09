Україна, НАТО, Євросоюз і Грузія не визнають вибори в Південній Осетії

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Україна не визнає легітимність так званих «парламентських виборів», які були проведені в Південній Осетії (Грузія) 8 червня.

Про це йдеться у переданому УНІАН Департаментом інформаційної політики Міністерства закордонних справ України заяві МЗС України щодо нелегітимності так званих «парламентських виборів» в Південній Осетії.

«МЗС України підтверджує незмінність позиції України щодо територіальної цілісності Грузії в рамках визнаних міжнародним співтовариством кордонів і невизнання незалежності Абхазії і Південної Осетії», - йдеться в заяві.

У документі підкреслюється, що «Україна виступає за врегулювання конфлікту на території Грузії на основі принципів і норм міжнародного права».

Міністерство закордонних справ України заявляє, що «повага до суверенітету і територіальної цілісності Грузинської держави в рамках міжнародно визнаних кордонів є визначальним фактором у цьому процесі».

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Не визнає так звані «вибори» і НАТО. Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це йдеться у заяві, з яким сьогодні виступив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен.

«Ці вибори не сприяють мирному і міцному врегулюванню ситуації в Грузії. Союзники по НАТО не визнають регіони Грузії Абхазію і Південну Осетію як незалежні держави», - заявив він.

У зв'язку з цим генсек НАТО нагадав, що 4 червня, міністри оборони Альянсу підтвердили свою повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Євросоюз також не визнає парламентських виборів. Про це йдеться в повідомленні зовнішньополітичної служби ЄС, передає "5 канал".

Брюссель наголосив, що виступає за територіальну цілісність Грузії.

Голова Центральної виборчої комісії Південної Осетії Белла Плієва повідомила - за дві години до закриття дільниць явка становила 50 з половиною відсотка. Генеральний прокурор самопроголошеної республіки Мераб Чигоєв заявив - волевиявлення пройшло без порушень, до прокуратури і суду не надійшло жодної скарги.

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МЗС Грузії також назвав вибори в Південній Осетії нелегітимними.

Парламентські вибори, проведені владою Південної Осетії 8 червня, не відповідають нормам міжнародного права і не є легітимними, заявив перший заступник глави грузинського МЗС Давид Залкаліані в понеділок в ході брифінгу, передає РИА Новости.

Республіка Південна Осетія виникла після збройного грузино-осетинського конфлікту, розпочатого в грудні 1990 року, після рішення про скасування Південно-Осетинської автономної області. Мешканці Абхазії і Південної Осетії неодноразово висловлювалися на референдумах за свою незалежність.

У першій половині серпня 2008 року після грузино-південноосетинського конфлікту Південна Осетія і Абхазія звернулися до Росії з проханням визнати їх незалежність від Грузії; Дмитро Медведєв підписав указ про визнання. Грузія у відповідь розірвала дипломатичні відносини з Москвою і оголосив дві закавказькі республіки окупованими територіями.

У неділю в Південній Осетії пройшли вибори до парламенту. Партія «Єдина Осетія» завоювала абсолютну більшість (20 з 34 місць) в ньому. "Єдина Осетія "вже розробила "дорожню карту" - п'ять послідовних кроків щодо вступу до Росії.

"Вибори в жодному разі не можуть вважатися легітимними", - наводить слова Залкаліані агентство "Новини-Грузія".

Перші два кроки «Єдиної Осетії» включають в себе ініціювання і проведення референдуму про входження до складу Російської Федерації. Потім вони планують організувати звернення парламенту Південної Осетії до президента, уряду та Ради Федерації РФ з проханням розглянути питання про входження республіки до Росії. Потім партія хоче створити міжурядову робочу групу перехідного періоду, а після - прийняти нову конституцію країни і перейти на законодавство РФ.