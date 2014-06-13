Світові економісти: децентралізація України не може бути нав'язана суспільству з центру

Як повідомляє Лігабізнесінформ, на прохання агентства професор економіки Піттсбурзького університету Тимофій Милованов запитав у провідних світових економістів, що вони думають про реформу децентралізації в Україні.

Всі експерти сходяться на декількох тезах - реформа Україні потрібна, хоча і несе певні ризики, і її проведення має плануватися в процесі широкого громадського обговорення.

На думку самого Мілованова, децентралізація не може бути нав'язана суспільству централізовано. Правильна реформа повинна бути вироблена "децентралізовано" на місцях громадянським суспільством, а держава має забезпечити її виконання, а не навпаки, як це зазвичай відбувається в Україні.

Аргументом на цю користь служить високий рівень ефективної самоорганізації українців на тлі неефективності структур влади в останні місяці.

З ним згоден Сергій Гурієв, професор економіки паризької Школи політичних наук. На його думку, успіх реформи залежить не тільки від запропонованих рішень, але і від процесу її проведення - дуже важливо, щоб виборці вважали цю реформу легітимною.

Реформа несе певні ризики, вважають експерти. Так, лауреат Нобелівської премії по економіці Роджер Маєрсон бачить три головні небезпеки децентралізації.

По-перше, нація може бути ослаблена, якщо під час децентралізації кілька регіональних лідерів отримають право і можливість блокувати загальнонаціональні рішення, підтримувані більшістю населення країни.

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По-друге, деякі регіони або муніципалітети можуть опинитися під управлінням авторитарних місцевих босів.

По-третє, особи, зацікавлені у збереженні влади, будуть чинити опір цієї децентралізації.

Даніел Трайзман, професор політології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі взагалі називає себе скептиком, говорячи про децентралізацію.

"Неможливо однозначно стверджувати, що децентралізація призведе до гарних або поганих наслідків. Будь-яка реформа з децентралізації влади призводить до різноманітних, складних ефектів, які взаємодіють з соціальними, економічними та політичними аспектами суспільства у формах, які складно передбачити. Іноді бувають позитивні результати реформи, а іноді ні - і часто поліпшення в одному напрямку співіснує з погіршенням в іншому", - вважає професор.

Тим не менш, навіть він вважає, що Україні необхідно спробувати провести цю реформу, оскільки централізована система влади себе повністю дискредитувала.

" Коли централізовані інститути влади працюють настільки погано, слід експериментувати з новими ідеями", - пояснив Трайзман.

У разі ж успіху реформи, на думку експертів, в Україні вийде сформувати більш гнучку, ефективну і стійку політичну систему й уникнути внутрішніх конфліктів.

"У державах з неоднорідним культурним і мовним середовищем децентралізація - хороший спосіб забезпечити мирне співіснування громад. Децентралізація НЕ є кроком до розколу країни. Навпаки, якщо процес організований правильно, децентралізація дозволяє запобігти розкольницьким тенденціям", - говорить Жерар Роланд, професор економіки університету Каліфорнії Берклі.

Економісти також радять не виступати проти реформи тільки через те, що схожу риторику використовує Росія.

"Можливо, децентралізація в Україні - це те, що зараз Росія хоче, але проводити реформу, ґрунтуючись тільки на тому, що хоче і не хоче сусідська країна, в умовах сьогоднішнього конфлікту - помилка", - вважає Дарон Асемоглу, професор економіки Массачусетського технологічного інституту, член консультаційної ради при Мінекономіки України.