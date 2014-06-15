Обстановка в Луганську за добу була напруженою, в лікарні везуть поранених

"За даними відділу з питань захисту населе

ння і території від надзвичайних ситуацій Департаменту забезпечення життєдіяльності міста Луганської міської ради, за минулу добу в обласному центрі ситуація була відносно стабільною, надзвичайних ситуацій не було", - йдеться в повідомленні прес-служби Луганської міськради.

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В повідомленні говориться, що 14 червня о 06.24 з блокпоста в Станиці Луганській до Луганської обласної клінічної лікарні привезли 3 людей з осколковими пораненнями кінцівок. Також до 4-ї міської лікарні привезли чоловіка з вогнепальним пораненням. До лікарні міста Щастя звернулося 5 осіб, зокрема, двом було надано допомогу амбулаторно, трьох – госпіталізовано. З вогнепальним пораненням хребта до обласної клінічної лікарні було доставлено полковника МВС.

Також повідомляється, що 14 червня о 09.50 було проведено запуск сирен системи сповіщення. Можлива причина події – пролітав літак.

"Всі комунальні й екстрені служби міста працювали і продовжують функціонувати в штатному режимі, безперебійно курсує громадський транспорт. Луганськ забезпечений продуктами харчування, медикаментами, є запаси палива", - підкреслюють у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Донецької міської ради, ніч у місті пройшла спокійно, без збройних протистоянь.