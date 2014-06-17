СК РФ порушив кримінальну справу за фактом загибелі спецкора телеканалу «Росія»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії порушено кримінальну справу за фактом вбивства в «Луганській народній республіці» (терористична організація, яка за допомогою російських найманців і зброї вбиває мирне населення і українських військових - УНІАН) журналістів телекомпанії ВГТРК Ігоря Корнелюка і Антона Волошина за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни) і ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство загальнонебезпечним способом двох і більше осіб у зв`язку з їхньою службовою діяльністю)», - йдеться в повідомленні.

За версією слідства, сьогодні під мінометний обстріл потрапила знімальна група ВГТРК. В результаті обстрілу журналіст Ігор Корнелюк отримав важке поранення, його доставили в обласну лікарню Луганська, в якій він від отриманих поранень помер. Звукорежисер Антон Волошин пропав без вісті.

Читайте такожЗагиблий спецкор телеканалу «Росcия» Корнелюк нелегально потрапив на територію України - Тимчук

Як повідомляв УНІАН, 17 червня керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомив, що журналіст російського телеканалу «Росія» Ігор Корнелюк, який загинув сьогодні під Луганськом, потрапив на територію України нелегально і не був акредитований при штабі Антитерористичної операції.

”Перебуваючи на українській території, російські журналісти на Донбасі надавали інформаційний супровід діяльності однієї з терористичних груп. До того ж, бойовики навіть не спромоглися забезпечити російську телевізійну групу засобами індивідуального захисту - касками та бронежилетами”, - зазначив Тимчук.

В ефірі телеканалу ”Росія 24” кореспондент телеканалу LifeNews Артур Матвєєв повідомив, що все відбулося в районі блокпосту біля селища Металіст. Два мінометних снаряди влучили прямо в центр групи людей, яка складалася з трьох журналістів і сімох бойовиків.

Корнелюку було 37 років. Він народився в Запоріжжі. 1 червня 2014 він поїхав у відрядження до України.