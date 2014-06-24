У Держземагентстві вже шукають фахівців для проведення демаркації кордону з Росією

Україна може в односторонньому порядку провести демаркацію кордону з Росією, виконавши велику частину робіт до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок заявив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій Рудик.

«Щоб цю роботу зробити, я написав лист прем'єр-міністру і президенту з пропозицією, як це можна було б зробити. Більшість робіт можна зробити до кінця цього року. Хоча, звичайно, значну частину роботи не можна буде зробити і до кінця року», - відзначив Рудик.

Читайте такожУкраїна має всі підстави провести односторонню демаркацію кордону з РФ - Дещиця

За його словами, Держземагентство вже сьогодні шукає фахівців, які зможуть в умовах військового конфлікту виконати роботи, необхідні для демаркації кордону.

«Значну частину робіт можна виконати в кабінеті, маючи певне устаткування. Але велику частину робіт потрібно робити «в полі», - повідомив глава відомства.

Читайте такожПісля анексії Криму Росія "згадала" про закони при демаркації кордону

Як повідомляв УНІАН, раніше в МЗС України повідомили, що Україна має право на односторонню демаркацію російсько-українського кордону, оскільки Росія блокує процес демаркації. За даними МЗС, спільний процес демаркації кордону почався в листопаді 2012 року. Перший прикордонний знак на кордоні України і Росії встановлено поблизу населеного пункту Сеньківка в Чернігівській області. В цілому протяжність сухопутної ділянки російсько-українського кордону становить майже 1975 кілометрів.

Також 18 червня Верховна Рада прийняла ухвалу про посилення захисту держкордону, якою передбачено негайне затвердження документів, необхідних для проведення в односторонньому порядку демаркації сухопутної ділянки кордону з Російською Федерацією, яка буде обладнана за прикладом зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Читайте такожУкраїна хоче створити 10-кілометрову буферну зону вздовж кордону з Росією

Довідка УНІАН. Демаркація кордону – це визначення і позначення лінії державного кордону на місцевості відповідно до договорів про делімітацію кордону і доданих до них карт і описів. Роботу з визначення лінії кордону на місцевості здійснює спеціально створена для цього урядами змішана комісія держав, що межують. Іноді такі функції здійснюються спеціальним міжнародним органом, що створюється на основі мирних договорів. Змішана комісія, визначивши точне положення лінії кордону на місцевості, складає протокол - опис кордону, що демаркується, карти з його позначенням, а також протокол на кожен прикордонний знак. Лінія державного кордону на місцевості позначається прикордонними знаками.