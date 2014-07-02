ВР відмовилася присудити 10 молодим людям премію за розвиток парламентаризму та самоврядування

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 179 народних депутатів із 312 зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати також не змогли повернутися до цього питання. Відповідно, голова ВР Олександр Турчинов доручив профільному комітету доопрацювати цей проект постанови і пізніше знову внести до сесійної зали.

На переконання народного депутата від Партії регіонів Сергія Матвієнкова, список лауреатів не представляє усіх регіонів України, а також у нього викликає питання сам конкурсний відбір.Читайте такожРада ухвалила закон про держдопомогу суб'єктам господарювання

Так, премію планувалося присудити заступнику голови Всеукраїнської спілки молодіжних громадських організацій «Всеукраїнська рада регіонального молодіжного розвитку та співробітництва» Арсенію Бондарю, заступнику голови Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Команда молоді Віталія Кличка», помічнику-консультанту народного депутата України Роману Григоришину, студенту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили Миколі Дмитрієву, голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Совість і Надія України» Володимиру Крейденку, студенту Інституту інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Іллі Кротенку, члену правління Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодь Демократичного Альянсу» Івану Лукері, Балтському міському голові Сергію Мазуру, голові Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний Альянс» Майї Москвич, молодіжному міському голові міста Тернополя, раднику міського голови міста Тернополя Любомиру Шимківу та президенту Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» Єлизаветі Щепетильниковій.

Відповідно до проекту постанови, Управлінню кадрів Апарату Верховної Ради України планувалося доручити забезпечити оформлення і вручення відповідних дипломів лауреатам Премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.Читайте такожВР проголосувала за закон про вищу освіту, який не могла ухвалити 5 років

Управління справами Апарату ВРУ мало забезпечити виплату грошової частини лауреатам Премії ВР за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування.