Дипломати назвали країни, які найчастіше відвідують українці

До Росії по різних справах подорожують 20,4% українців, очікувано мешканці Східного регіону лідирують по кількості її відвідання (27,3%), за ними слідує Західний (17,4%), Південний (16,9%) та Центральний (16,4%) регіони. Другою за кількістю візитерів країною є Польща (9,6%), найбільше її відвідують мешканці Західного регіону (20,5%), найменше – Східного (4,8%). При цьому ніколи не були за кордоном 59,5% опитаних. Такі дані соціологічного опитування “Українці про зовнішню політику”, яке було проведене у травні-червні 2014 року соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення “Майдану закордонних справ”.

Найбільш відвідуваними після РФ та Польщі країнами для регіонів є:

· Західний – Білорусь (8,4%), Болгарія (7,7%) та Чехія (6,3%).

· Східний – Туреччина (5,2%), Білорусь (2,6%) та Німеччина (1,6%).

· Центральний – Білорусь (6,3%), Туреччина (5,7%) та Болгарія (4,8%).

· Південний – Молдова (5,2%), Туреччина (3,8%) та Білорусь (3,3%).

С першого погляду зрозуміло, що найбільш популярні – прикордонні країни (РФ, Польща, Білорусь та Молдова), які можуть відвідуватися з причин доступності (вартість подорожі та необхідність отримання віз), ділових або родинних зв’язків. Туреччина, Болгарія виглядають як найбільш затребувані з туристичною метою. З країн «старої Європи» респондентами відвідувалися Німеччина (3%), Італія (2,4%), Іспанія (1,4%), Австрія і Франція (по 1,1%).

Читайте такожІталія зможе видавати українцям більше багаторазових шенгенських візНайбільш подорожуючі щорічно – респонденти у віці 25-29 та 40-49 років, раз на два-три роки – у віці 25-29 та 30-39 років.

Ніколи не були за кордоном 59,5% опитаних, 20% подорожують раз на п’ять років, 8,3% їздять раз на два-три роки і лише 5,6% бувають за кордоном щорічно.

Респондентам ставили питання “Які зарубіжні країни Ви відвідали протягом останніх 10 років?”.

Про дослідження

Дослідження проведене благодійним фондом «Майдан закордонних справ» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 31 травня по 5 червня 2014 року. Було опитано 2001 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Довідка

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".