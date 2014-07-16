В Росії почали нищити музей ГУЛАГу, де загинув Стус

Про це повідомила виконавчий директор музею політичних репресій Тетяна Курсина.

"Я була в шоці від цього мракобісся, - розповідає Тетяна Георгіївна. - На території музею опечатано приміщення, де, в тому числі, знаходиться майно автономної некомерційної організації. Крім цього, робочі знищують бензопилою величезні конструкції пам'ятника - автентичні дерев'яні конструкції і металеві ворота зони", повідомляє Комсомольская правда.

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За словами Тетяни Курсиної, невідомо, хто віддав наказ фізично знищувати музей, але ніхто не порадився з фахівцями - можна чи ні розпилювати цінні конструкції, які волонтери та співробітники музею довгий час по крихтах збирали по всій окрузі, щоб повною мірою відтворити обстановку гулагівського табору.

Довідка УНІАН

Перм-36 - неофіційна назва радянської виправно-трудової колонії суворого режиму для засуджених за «особливо небезпечні державні злочини» в селищі Кучино Чусовского району Пермської області, яка в даний час перетворена в музей - Меморіальний музей історії політичних репресій «Перм-36».

У колонії утримувались засуджені за звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді» дисиденти: Володимир Буковський, Сергій Ковальов, Юрій Орлов, Леонід Бородін, Валерій Марченко (загинув в ув'язненні), Натан Щаранський,Гліб Якунін, Михайло Кукобака, Левко Лук'яненко, Баліс Ґаяускас, Василь Стус (загинув в ув'язненні) та інші. У 1980 році в колонії відкрили ділянку особливого режиму для рецидивістів у колишньому будинку лісопереробного цеху. Вони містилися в закритих камерах.