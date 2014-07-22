Версія Генштабу РФ про можливу атаку «Боїнга» українським Су-25 сумнівна - російський експерт

Про це в ефірі російського телеканалу РБК заявив російський експерт з ефективності авіаційних комплексів Вадим Лукашевич.

«Су-25 – це штурмовик. Ідеологія цієї машини – це робота по землі, це безпосередня підтримка військ на полі бою, з гарматами, некерованими снарядами, бомбами. Збивати літак на висоті 11 тис. метрів за допомогою Су-25 – це просто несерйозно», - сказав Лукашевич.

«Ми ж не чухаємо праве вухо лівою рукою. На мій погляд, це неможливо», - наголосив він.

При цьому він наголосив, що у України є перехоплювачі Су-27, які призначені для таких цілей.

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При цьому Лукашевич заявив, що хотів би подивитися на очевидців, показаних в ефірі російського телебачення, які із землі на такій висоті «безпомилково» визначили марку літака Су-25, який відносно невеликий за розмірами.

Разом з тим експерт заявив: «Тут важливий момент. Відбувається збройне протистояння, триває інформаційна війна, Росія, за великим рахунком, є стороною конфлікту – треба чітко це розуміти. Тому визначати, хто реально винен в цій катастрофі, - повинні абсолютно незалежні організації, міжнародні зокрема».

Лукашевич нагадав, що «професіонали» з Міноборони СРСР дуже довго виправдовувалися в 1983 році щодо збитого корейського літака.

«Також були генерали з масою зірок, які доводили, що це був розвідник, він входив і виходив в наш повітряний простір. Там були цілі схеми супутників, але правда все одно вилізла назовні», - сказав Лукашевич.

Експерт повідомив, що за характером пошкодження можна чітко визначити тип боєголовки і спробувати встановити марку ракетного комплексу.

За словами Лукашевича, зараз «немає сумнівів», що літак збили ракетою. «Зараз питання не в тому, який тип ракети, а в тому - звідки вона стартувала і хто натискав цю кнопку», - сказав він.

Також він вважає, що «зараз метушня біля «чорних скриньок», за великим рахунком, не принципова. «Чорні скриньки» нам покажуть, про що говорили пілоти, яким був тиск».

При цьому російський експерт заявив, що Міноборони РФ – «це сторона конфлікту, тому що ці люди в Донбасі воюють нашою зброєю, зокрема. Питання тільки: чи передавали ми їм комплекси («Бук-М1» – УНІАН)?», сказав Лукашевич.

Довідка УНІАН. 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітний-ракетного комплексу «Бук», поставленого терористам з Росії.

На борту літака перебували 298 осіб, зокрема 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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20 липня під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент України Петро Порошенко відзначив, що українська сторона готова забезпечити все необхідне для діяльності міжнародної комісії в проведенні всестороннього розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній».

21 липня начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Андрій Картаполов заявив, літак Су-25 українських ППС був на відстані від трьох до п'яти кілометрів від Boeing-777, який зазнав катастрофи. Картаполов відзначив, що цей Су-25 здатний гарантовано уражати повітряні цілі на відстані п'яти кілометрів.

«З якою метою бойовий літак здійснював політ повітряною трасою цивільної авіації практично одночасно і на одному ешелоні з пасажирським повітряним судном, хотілося б одержати відповідь на це питання», - сказав Картаполов.