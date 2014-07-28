Турчинов повідомив, коли ВР ратифікує Угоду про направлення австралійських поліцейських на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-служба парламенту, про це голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив на зустрічі з міністрами закордонних справ Королівства Нідерланди Франсом Тіммермансом та Австралії Джулією Бішоп.

Турчинов наголосив, що у четвер, 31 липня, Верховна Рада «обов‘язково ратифікує питання щодо дозволу проведення гуманітарної місії на території України поліцейськими з Австралії».

У ході зустрічі сторони обговорили питання якнайскорішого виконання гуманітарної місії з вивезення залишків тіл та особистих речей жертв авіакатастрофи, що сталося внаслідок дій терористів на сході України.

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Турчинов висловив глибокі співчуття у зв'язку «із трагедією,що відбулась на території України з вини сепаратистів, яких підтримує Росія».

За його словами, проблема, з якою зіткнулась Україна, – це «проблема не лише нашої країни, це проблема всього цивілізованого світу».

«Адже Росія ще раз підтвердила, що є одним із джерел небезпеки у світі», - додав він.

За словами Турчинова, «терористам разом із Росією не вигідне об‘єктивне розслідування падіння «Боїнга», тому вони будуть робити все, щоб завадити цьому».

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У свою чергу Бішоп наголосила, що в них «немає сумнівів, що цивільний літак збили в українському небі сепаратисти за допомогою російської зброї».

Крім того, Тіммерманс подякував українському народу «за підтримку і хвилю тепла, які всі ми відчули».

«Весь голландський народ вражений тим теплом, який він відчуває від українських людей», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

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За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.

25 липня міністри закордонних справ України та Австралії Павло Клімкін та Бішоп підписали угоду про направлення австралійського персоналу до України у зв’язку з падінням літака «Боїнг-777» «Малайзійських авіаліній».

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26 липня в Україну прибула група у складі 40 голландських поліцейських.

Також влада Австралії має намір надіслати в Україну для охорони місця роботи експертів, які розслідують причини та обставини катастрофи пасажирського авіалайнера, понад 100 поліцейських.