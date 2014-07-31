До ВР прибув Порошенко, депутати працюють у відкритому режимі

Президент прибув до Верховної Ради.

Засідання Верховної Ради України відкрили, у сесійній залі виступає президент України Петро Порошенко. Читайте такожПорошенко закликає ВР підтримати "непопулярні, важкі, але конче необхідні" урядові закони Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі президент говорить про ратифікацію міжнародних угод та фінансування української армії.

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