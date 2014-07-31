До ВР прибув Порошенко, депутати працюють у відкритому режимі

12:51, 31 липня 2014
Політика
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Президент прибув до Верховної Ради.

фото прес-служби президента України

Засідання Верховної Ради України відкрили, у сесійній залі виступає президент України Петро Порошенко.

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Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі президент говорить про ратифікацію міжнародних угод та фінансування української армії.

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