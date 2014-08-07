На Майдані почали кидати бруківку
11:19, 07 серпня 2014Політика
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Майданівці намагаються відтіснити правоохоронців.
Сьогодні зранку на Майдані почали розбирати барикади / Фото: УНІАН
Майданівці намагаються відтіснити правоохоронців, які прийшли з комунальниками, в бік Європейської площі.
Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV, "довгожителі Майдану" кидають бруківку. По всьому периметру Майдану горять багаття з автомобільних покришок.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на Майдані Незалежності почали розбирати барикади біля Будинку профспілок. При цьому столичні комунальники просили мешканців Майдану самим розібрати намети, встановлені на проїжджій частині в центрі Києва.
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