У Сочі відбулася зустріч керівників АП України та Росії

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Сторони узгодили проведення зустрічі 17 серпня в м.Берлін у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії», - говориться в повідомленні.

Читайте такожЗМІ: Євросоюз готує особисту зустріч Порошенка і Путіна

Також зазначається, що «було погоджено порядок денний та коло питань, що мають бути обговорені на ній».

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter написав, що у Берліні 17 серпня відбудуться переговори між міністрами закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.