У Сочі відбулася зустріч керівників АП України та Росії
20:10, 15 серпня 2014Політика
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Сьогодні в м.Сочі (РФ) відбулася зустріч глави Адміністрації президента України Бориса Ложкіна з керівником Адміністрації президента Росії Сергієм Івановим.
У Сочі відбулася зустріч Ложкіна та Іванова
Про це повідомляє прес-служба президента України.
«Сторони узгодили проведення зустрічі 17 серпня в м.Берлін у Нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії», - говориться в повідомленні.
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Також зазначається, що «було погоджено порядок денний та коло питань, що мають бути обговорені на ній».
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twitter написав, що у Берліні 17 серпня відбудуться переговори між міністрами закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії.
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