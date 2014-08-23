Гелетей підпише угоду з Литвою і Польщею про створення спільної військової частини
02:18, 23 серпня 2014Політика
0 0
Кабінет міністрів України доручив міністру оборони України Валерію Гелетею підписати угоди між Україною, Литвою і Польщею про створення спільної військової частини
Гелетей підпише угоду з Литвою і Польщею про створення спільної військової частини / УНІАН
Про це йдеться в розпорядженні уряду № 732.
«Уповноважити міністра оборони Валерія Гелетея Вікторовича на підписання угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща про створення спільної військової частини», - йдеться в документі.
Читайте такожГелетей: Українські військові є заручниками в Росії
Відповідні зміни Кабмін вніс в абзац другий розпорядження № 504 від 27 травня 2014 р.
27 травня 2014 р. Кабмін схвалив проект угоди між урядами України, Литви та Польщі про створення спільної військової частини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter