Гелетей підпише угоду з Литвою і Польщею про створення спільної військової частини

Про це йдеться в розпорядженні уряду № 732.

«Уповноважити міністра оборони Валерія Гелетея Вікторовича на підписання угоди між Кабінетом міністрів України, урядом Литовської Республіки та урядом Республіки Польща про створення спільної військової частини», - йдеться в документі.

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Відповідні зміни Кабмін вніс в абзац другий розпорядження № 504 від 27 травня 2014 р.

27 травня 2014 р. Кабмін схвалив проект угоди між урядами України, Литви та Польщі про створення спільної військової частини.