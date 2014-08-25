Турчинов не виключає ухвалення технологічних змін до виборчого законодавства



Про це він сказав в інтерв`ю на ”5-му каналі”, відповідаючи на питання, чи будуть найближчим часом ухвалені зміни до виборчого законодавства.

Турчинов наголосив, що українське виборче законодавство потребує суттєвих змін, які мав би ухвалити парламент.

”Проблема полягає у тому, що маховик виборчої кампанії був запущений трохи раніше, ніж це було необхідно. Спочатку нам треба було дійсно змінити закони, підготуватися до виборів і після цього вже запускати виборчий процес”, - сказав спікер.

Він зазначив, що наразі політичні сили вже розпочали виборчу кампанію і тому дивляться на законодавчу діяльність крізь призму своїх виборчих інтересів.

”В одних інтереси, щоб були блоки, в інших - щоб блоків не було, одні хочуть, щоб були мажоритарні округи, інші вважають, що лише пропорційна система може в цих умовах забезпечити демократичність виборів”, - сказав Турчинов і додав, що в умовах, коли виборча кампанія уже розпочалася, важко знайти консенсус.

На його переконання, виборчі закони потрібно змінювати ще до виборів, а не під час кампаній.

”Усе одно нам доведеться повертатися до виборчих питань у парламенті хоча б тому, що нам треба змінювати бюджет”, - відзначив Турчинов і нагадав, що відповідні зміни необхідно внести для виділення коштів на проведення голосування.

Відповідаючи на питання, чи таким чином тема з виборами за відкритими списками на нинішні вибори є вже закритою, спікер зазначив, що ”шансів небагато, що вона буде проголосована і для цього набереться понад 226 голосів”.

Водночас Турчинов зауважив, що парламент може ухвалити ”косметичні зміни” для технологічного забезпечення виборчого процесу.

”Ці зміни зараз напрацьовує Центральна виборча комісія, щоб не було проблем із друком бюлетенів, щоб своєчасно почали працювати виборчі комісії”, - сказав він і нагадав, за нинішнім законом, який є ”компіляцією свого часу пропорційної і мажоритарної системи”, вперше проводяться дострокові вибори, і технологічно цей закон ”не розглядав формат проведення позачергових виборів”.

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Таким чином, зауважив спікер, він не виключає необхідності ухвалення технологічних змін, які ”не повинні змінювати правил гри, яка розпочнеться”.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір».

За словами Турчинова, на пленарному засіданні ВР фракції “УДАР” і “Свобода” заявили про вихід із коаліції та подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, за його словами, ще 19 народних депутатів подали заяви про вихід із коаліції.

Фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід із коаліції, щоб дати підстави президенту розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори.

Як відомо, відповідно до Конституції, якщо впродовж 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту розпустити парламент.