Порошенко і Ромпей погодили обговорення українського питання на Єврораді

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як наголошується в повідомленні, президент України подякував президенту Європейської ради за високий рівень делегації Євросоюзу і змістовну підтримку України під час зустрічі в Мінську.

Читайте такожШтайнмаєр і Ромпей вимагають подальших санкцій проти Росії

Петро Порошенко відзначив особливу роль високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, віце-президента Європейської комісії Гюнтера Оттінгера і єврокомісара з питань торгівлі Карела де Гухта.

Співрозмовники погодилися, що зустріч у Мінську мала певні позитивні результати у пошуку шляхів мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Порошенко і Ромпей також дали оцінку результатам зустрічі в Мінську в контексті підготовки до засідання Європейської ради 30 серпня, а також обговорили можливість включення українського питання в порядок денний, підкреслюється в повідомленні.