США заспокоїли Україну: перенацілити ракети Москва може за кілька хвилин

Україна може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів Америки в ширших європейських питаннях та у стосунках з НАТО.

Про це заявили американські конгресмени, перебуваючи у вівторок в штаб-квартирі Радіо "Свобода" у Празі.

Вони також запевнили, що США залишаються відданими гарантуванню безпеки України і робитимуть все можливе, щоб зберегти її територіальну цілісність і захистити від загроз.

"Сполучені Штати робитимуть все, що буде в їхніх силах для того, щоб зберегти територіальну цілісність України і захистити її від загроз", - сказав Радіо "Свобода" член Американської гельсінської комісії сенатор Бен Кардін.

Інший член делегації Конгресу США конгресмен Елсі Гестінгс висловив сумнів щодо серйозності російської риторики про можливе перенацілення на Україну ракет, якщо Україна вступить у НАТО, пише Українська правда.

Голова комісії Конгресу з безпеки і співпраці в Європі конгресмен Елсі Гестінгс зазначив:

"Скільки триває націлити ракету у певному напрямку? Кілька хвилин. Якщо ви не зробили це сьогодні, ви можете це зробити завтра. Немає великого значення, куди вони націлені. Мене більше хвилює те, хто буде настільки дурним, що натисне на спуск. Країни, які мають ядерну зброю, мають достатньо зброї, щоб знищити світ десятки разів".

Як відомо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін погрозив перенацілити на Україну ядерні ракети, якщо Україна увійде до НАТО і погодиться на розміщення американських систем протиракетної оборони.

Американський сенат підтримав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО на самміті країн Північноатлантичного альянсу в Бухаресті.

Із Праги делегація конгресу вирушає до Відня, де братиме участь в зимовій сесії Парламентської Асамблеї Організації з Безпеки і Співпраці в Європі.