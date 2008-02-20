Регіонали: як Яценюк крісло зайняв, так ми його з цього крісла і посунули

“Це не гра. Це, я б сказав, толерантна, цивілізована акція протесту проти вступу України до НАТО”, - заявив нардеп від Партії регіонів Олександр Стоян в інтерв`ю газеті «CN-Столичные новости», коментуючи причини блокування ВР.

Стоян зауважив, що «Партія регіонів запозичила таку форму від своїх колег, які раніше були в опозиції». Разом з тим він стверджує, що «ми зробили все більш професійно, ніж помаранчеві. Пригадайте, як вони бігали по залу з дудками і кричали прямо у вуха. Мені, наприклад, запам`ятався «нашоукраїнець» Червоненко з витріщеними очима. А ось ми поступили куди цивілізованіше», наводить слова депутата сайт Партії регіонів.

«Що стосується використання кульок, то хотів би запитати, що краще: кульки і прапори з державною символікою або бійки з блокуванням щитової і туалетів? Треба було домовлятися з керівниками фракцій, а не робити так, як робить спікер: прийшовши до Ради о восьмій ранку, ми із здивуванням дізналися, що Яценюк вже сидить у спікерському кріслі. Він думав, якщо сяде в це крісло о восьмій ранку, то він його приватизує. Ось це і є гра!

Як спікер крісло зайняв, так ми його з цього крісла і посунули, - продовжив депутат. - Ми діятимемо так доти, доки не буде проголосовано нашу коротеньку ухвалу: вступ до НАТО - тільки після всенародного референдуму. Поки що Яценюк не готовий поставити «натівське» питання в такому формулюванні. Він пропонував свій варіант, який нас не задовольняє: мовляв, про це потрібно говорити лише після надання Україні права на участь в Плані дій щодо членства в НАТО (під час наступного натівського саміту в Бухаресті). Тобто спікер вважає, що ми маємо радитися з народом тільки після того, коли нам скажуть, що Україну приймають до НАТО. Але тоді про це говорити вже буде пізно!», - підкреслив Стоян.