У Черновецького побачили, як на фоні політичної імпотенції народжуються качки

Голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ назвав безглуздими і абсурдними звинувачення на свою адресу про нібито напад на громадянина Івана ГРАНЦЕВА з метою заволодіння якимись документами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської ради.

«Ми стаємо свідками того, що успішна і конструктивна робота фракції Блоку Леоніда Черновецького на благо Києва і киян не дає спокою протилежному табору, який окрім байок і казок не може нічого реального зробити. І на фоні їх політичної імпотенції - починається правове беззаконня і народжуються інформаційні качки», - заявив Д.КОМАРНИЦЬКИЙ.

Як зазначив депутат, в інформації, що з`явилася, про його роль в даній справі все перевернуто з ніг на голову.

«З громадянином ГРАНЦЕВИМ я стикався як юрист. Тоді я представляв інтереси АТЗТ «Книга», за заявою якого прокуратурою було порушено кримінальну справу саме проти ГРАНЦЕВА і його подільників. І цю справу не закрито дотепер. І вже тоді ця людина порушувала закон, і всіляко намагалася не дати цій справі хід. Причиною ж нинішнього демаршу я бачу тільки безпринципність і брехню опонентів, які, маскуючись під борців за правду, готові використовувати будь-які методи політичної провокації», - зазначив депутат Київради.

Д.КОМАРНИЦЬКИЙ порадив тим, хто поширює цю брехню, «активніше брати участь в роботі комісій Київради, а не носитися з надуманими сенсаціями».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Генпрокуратури повідомила, що 18 лютого відомство порушило кримінальну справу за фактом розбійного нападу двох депутатів Київради на громадянина Г.

Матеріали справи передано для подальших процесуальних дій до прокуратури Києва.

Разом з тим, в інтерв`ю одному із ЗМІ член фракції БЮТ Святослав ОЛІЙНИК повідомив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом розбійного нападу на громадянина Івана ГРАНЦЕВА, в якому брали участь зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Вячеслав СУПРУНЕНКО і лідер фракції Блоку Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ.

За його словами, "точно встановлено, що цей розбійний напад було скоєно два роки тому за попередньою змові групою осіб, куди входили СУПРУНЕНКО, КОМАРНИЦЬКИЙ, а також ще кілька чоловік".

С.ОЛІЙНИК зазначив, що обидві високопоставлені особи безпосередньо брали участь в нападі, метою якого було заволодіння документами ГРАНЦЕВА, який займається адвокатською діяльністю.

За його словами, постанова Генпрокуратури терміново вимагає встановити місце перебування В.СУПРУНЕНКА і Д.КОМАРНИЦЬКОГО, затримати їх, провести ряд обшуків "з метою встановлення обсягу злочину", а також усунути цих осіб з посад.