Радник Авакова вважає, що військові зможуть представити інтереси українців у Раді

Участь військовослужбовців і командирів добровольчих батальйонів у дострокових виборах до Верховної Ради - не «красива картинка», а абсолютно обгрунтована дія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив на брифінгу.

«Похід у Верховну Раду командирів добровольчих і не тільки добровольчих підрозділів - абсолютно обгрунтований. Я не вважаю це красивою картинкою. Це ті люди, які довели, що вони здатні у важкий для країни момент добровільно піти і взяти в руки зброю, і ризикувати своїм життям. Отже, вони не гірше справляться з представленням інтересів народу України», - наголосив Геращенко.

Читайте такожПартії зрівняли свої шанси, включивши до виборчих списків військових і журналістів - КВУ

Кажучи про те, хто має увійти до складу Комітету з питань національної безпеки і оборони новообраної Верховної Ради, Геращенко висловив думку, що в комітеті мають працювати «не генерали вагою три центнери, а командири - майори, капітани, полковники, на яких тримається оборона країни».

У свою чергу експерт Центру військово-політичних досліджень В’ячеслав Гусаров відзначив, що участь військовослужбовців і командирів добровольців у виборах до парламенту має як позитивні, так і негативні сторони. За його словами, серед негативу - це їх недосвідченість, і тому вони «не зможуть відразу працювати в повну силу, їм потрібно буде вивчити деякі питання».

Експерт вважає, що включення військовослужбовців до списків політичних партій на вибори «є своєрідною виборчою технологією, яку придумали за кордоном, а у нас зараз її реалізують».

Читайте такожВійськовослужбовці себе у парламенті «не знайдуть» - Фесенко

Гусаров також відзначив, що багато хто з військових не має відповідної юридичної освіти і не знає нормативно-правових документів.

У відповідь на це зауваження, Геращенко нагадав, що в парламенті були такі юристи, як Андрій Портнов і Олена Лукаш, і саме за їхньою участю ухвалювалися закони, положення яких порушували Конституцію України, законодавство України.

«Та плювати - юрист людина чи ні. Якщо вона з головою на плечах, якщо вона патріот України, то вона навколо себе об'єднає 50-100 юристів, які писатимуть добрі закони, а її завдання, як патріота України, зважувати, наскільки закон добрий, як він вплине на подальший розвиток країни», - переконаний Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, дострокові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня.

У виборчих списках як мінімум шести партій, що беруть участь у виборах, є прізвища військовослужбовців або командирів і бійців добровольчих батальйонів.