Український омбудсман вимагає від РФ терміново встановити місцезнаходження Савченко

На виконання доручення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської було надіслано терміновий запит до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Елли Памфілової з проханням з’ясувати місцезнаходження та умови тримання української льотчиці Надії Савченко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

"Сьогодні о 10:00 у соціальних мережах та ЗМІ було розповсюджено інформацію про те, що адвокатам Надії Савченко було відмовлено у побаченні з нею у зв’язку з її відсутністю у вказаній установі", - говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ще в понеділок, 22 вересня, Савченко було вивезено з Воронезького СІЗО, проте наразі про місце її перебування нічого невідомо. За припущенням адвоката Савченко, її ймовірно етапували до Москви для проведення слідчих дій і психолого-психіатричної експертизи.

Зазначається, що справа Савченко з самого початку перебуває на особистому контролі омбудсмана України. Лутковська неодноразово наголошувала на тому, що ситуація із Савченко виглядає як міжнародний кіднепінг.

Крім того, Лутковською були надіслані офіційні листи до Памфілової та Уповноваженого з прав людини у Воронезькій області Тетяни Зражевської з проханням сприяти в організації її термінової зустрічі з Савченко. Український омбудсман також зверталася до президента Російської Федерації Володимира Путіна з вимогою вжити заходів щодо негайного звільнення Савченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що Савченко 22 вересня етапували з воронезького СІЗО, її місцезнаходження невідоме. Пізніше Фейгін заявив, що Савченко етапували з воронезького СІЗО до Москви для проведення слідчих дій і психолого-психіатричної експертизи.

Офіційний представник Слідчого комітету Російської Федерації Володимир Маркін підтвердив, що Савченко планують відвезти на психіатричну експертизу до Москви.

Довідка УНІАН. Українську льотчицю Савченко викрали терористи в зоні АТО на сході України у середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона знаходиться у СІЗО у Воронежі. У Росії її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту, і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу.

27 серпня Совєтський районний суд Воронежа продовжив термін утримання під вартою Савченко до 30 жовтня.