Громадські активісти вимагають люстрації суддів Аблова та Данилишина

«Судді Аблова та Данилишина використовують посаду суддів у власних матеріальних інтересах. Тепер вони стоять на сторожі ненаситних апетитів олігархів Дмитра Фірташа та Сергія Льовочкіна, нехтуючи інтересами держави. Фірташ та Льовочкін за згоди Януковича отримали під свій контроль найбільш потужні підприємства стратегічної для економіки України титанової галузі, в тому числі «Кримський титан», Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГОК) та Вільногірьский гірничо-металургійний комбінат (ВГМК). Через «Кримський титан» було орендовано ІГОК та ВГМК. 5 вересня скінчився термін оренди ними державних підприємств ІГОК та ВГМК. Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив про припинення оренди та повернення їх під держконтроль. Проте, ще 19 серпня суддя Данилишин виніс заздалегідь незаконну ухвалу, якою заборонив проводити інвентаризацію майна ВГМК. 22 серпня суддя Аблов виніс таку ж незаконну ухвалу про заборону проведення інвентаризації майна ІГОК. Судді, заборонили державі інвентаризувати державне майно. 4 вересня судді Аблов та Данилишин винесли ухвалу – заборонити державі здійснювати будь-які дії, спрямовані на повернення майна державних підприємств ІГОК та ВГМК до проведення інвентаризації: спочатку заборонено проводити інвентаризацію, а потім через неможливість її проведення, заборонено державі повертати державне ж майно. Це зроблено суддями Абловим та Данилишиним задля того, щоб дозволити Фірташу та Львочкіну й надалі грабувати державу. Особливої зухвалості діями суддів Аблова та Данилишина надає той факт, що подібні справи не входять до компетенції адміністративного суду, в якому вони «вершать правосуддя» через не проведення люстрації» - стверджується в зверненні Комітет контролю державного майна.

Також в зверненні вказується на те, що суддя В.Данилишин під час Євромайдану виносив рішення про заборону мирних зібрань громадян на Майдані Незалежності, вулиці Хрещатик та Європейській площі у місті Києві.

Активісти Комітету контролю державного майна вимагають негайного скасування вищенаведених рішень суддів Аблова та Данилишина.

Також, Комітет контролю державного майна вимагає застосувати люстраційні процедури до суддів, завдяки неправосудним рішенням яких стало можливим штучне банкрутство «Сумихімпром». Мова йде про суддю господарського суду Сумської області Н.Спиридонову, суддів Харківського апеляційного господарського суду О.Шевель, Л.Здоровко, Г.Лакіза, суддів Вищого господарського суду України С.Шевчук, Н.Акулову, С.Владимиренко. Вони продовжили термін надання плану санації «Сумихімпром», незважаючи на те, що закон не передбачає це.

Звернення Комітету контролю державного майна спрямовано Голові Окружного адміністративного суду м. Києва, Голові Вищого адміністративного суду України, Голові Вищого господарського суду України, Голові Вищої Ради юстиції, Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голові комітету Верховної Ради з питань правосуддя, Голові Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Комітет контролю державного майна - громадська організація, створена в Києві, з числа громадських діячів і активістів, з метою здійснення суспільного контролю над використанням державної власності в інтересах держави та народу.