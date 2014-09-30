Закон про люстрацію не відповідає Конституції України - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Києві.

Ярема зазначив, що ГПУ спрямувала листа до Адміністрації президента щодо закону про очищення влади.

"Закон, який сьогодні прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради, погоджений з прем'єр-міністром, направлений до Адміністрації президента, в багатьох випадках не відповідає Конституції України і вимогам міжнародного законодавства", - сказав генпрокурор.

Він зазначив, що під дію цього закону підпадає близько 1 млн громадян.

"Порушується принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, ми породимо велику кількість звернень в суди. В тому числі і в Європейський суд з прав людини", - сказав Ярема.

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За його словами, якщо держслужбовця звільнять, на його місце призначать іншого, а суд поновить звільнену особу, то це спричинить хаос у роботі органів влади.

Як повідомляв УНІАН, Закон «Про очищення влади» був ухвалений парламентом 16 вересня 2014 року.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав цей закон 25 вересня.