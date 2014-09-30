Закон про люстрацію не відповідає Конституції України - Ярема
Генеральний прокурор України Віталій Ярема повідомив, що відомство направило листа до Адміністрації президента щодо невідповідності закону про люстрацію положенням Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Києві.
Ярема зазначив, що ГПУ спрямувала листа до Адміністрації президента щодо закону про очищення влади.
"Закон, який сьогодні прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради, погоджений з прем'єр-міністром, направлений до Адміністрації президента, в багатьох випадках не відповідає Конституції України і вимогам міжнародного законодавства", - сказав генпрокурор.
Він зазначив, що під дію цього закону підпадає близько 1 млн громадян.
"Порушується принцип індивідуальної відповідальності. Якщо цей закон вступить в силу, ми породимо велику кількість звернень в суди. В тому числі і в Європейський суд з прав людини", - сказав Ярема.
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За його словами, якщо держслужбовця звільнять, на його місце призначать іншого, а суд поновить звільнену особу, то це спричинить хаос у роботі органів влади.
Як повідомляв УНІАН, Закон «Про очищення влади» був ухвалений парламентом 16 вересня 2014 року.
Голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав цей закон 25 вересня.