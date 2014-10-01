Незалежні ЗМІ в анексованому Криму чекають санкції

Про це 30 вересня на першому засіданні комітету окупаційної "Держради" Криму з інформаційної політики, зв'язку і масових комунікацій повідомила т.зв. замміністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку республіки Юлія Мартинова, передає Крим. Реалії.

Як повідомляє "рупор" самопроголошеного уряду Криму сайт Кримінформ, члени комітету порушили питання "агресивної інформаційної політики щодо російського Криму, проведеної низкою ЗМІ як усередині республіки, так і за її межами". Зокрема, йшлося про інформаційний портал "Події Криму он-лайн".

"Заголовки статей там явно провокаційні. Я хотів би знати, що це за інформаційний портал, чи діє він на території Криму і хто його господарі", - поцікавився депутат Олександр Шевцов.

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Заступник міністра зазначила, що такі питання у членів парламентського комітету можуть виникнути не тільки до одного засобу масової інформації.

"На території Республіки Крим будуть до кінця року діяти всі ті ЗМІ, які були зареєстровані за законодавством України, оскільки їм були видані відповідні ліцензії. До 1 січня 2015 року у всіх засобів масової інформації є час, щоб пройти перереєстрацію, зареєструвати юридичну особу відповідно до російського законодавства і отримати ліцензію в Роскомнадзорі", - нагадала Мартинова.

Після цього, за словами заступника міністра інформації, Роскомнадзор отримує право застосовувати відповідні санкції до подібних провокаційних ЗМІ.

"До цього моменту застосувати санкції неможливо, оскільки ЗМІ перебувають поза російським правовим полем", - пояснила Мартинова.

Зі свого боку глава комітету Сергій Шувайников уточнив, що редактор веб-видання "Події Криму он-лайн" Руслан Югош перебуває за межами Криму.

Читайте такожМешканців окупованого Криму навесні збираються призвати до армії РФ "Фактично, це грантоїди - або гроші Києва, або Європи, або Америки. Ми це прекрасно розуміємо, що люди на цьому заробляють. Я не сумніваюся, що журналісти, які проживають в Криму, для виживання підробляють там. Інтернет не має кордонів, в будь-якому місці України можна розміщувати інформацію і робити свою негативну справу щодо Криму, беручи будь-який факт і використовуючи з негативної точки зору. Це вже прийоми психологічної інформаційної війни, яка завжди була, є і буде. Питання тільки в тому, що ми можемо цьому протиставити", - пояснив Шувайников.

Нагадаємо, кримська "поліція" намагалася залякати матір відомого кримського журналіста Руслана Югоша. 2 червня одному із засновників порталу "Події Криму" Руслану Югошу подзвонили з відділу по боротьбі з кіберзлочинністю главку "поліції" і запросили на бесіду. Журналіст відмовився від зустрічі, пославшись на те, що він знаходиться за межами півострова.

Наступного дня у відділенні "поліції" опинилася його літня мати. У неї намагалися з'ясувати подробиці про професійну діяльність її сина і лякали можливими проблемами, які можуть виникнути у Руслана, якщо він не припинить "псувати репутацію Криму".