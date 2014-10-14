Турчинов не виключає проведення ще одного засідання ВР
14:52, 14 жовтня 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов не виключає проведення ще одного засідання парламенту для ухвалення важливих рішень.
Турчинов хоче провести ще одне засідання / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення про завершення сьогоднішнього засідання спікер зазначив, що проведе консультації з керівниками депутатських груп і фракцій щодо проведення позачергового засідання ВР.
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“В нормальних умовах, коли Верховна Рада зможе приймати рішення й ефективно голосувати”, - сказав Турчинов.
Як відомо, сьогоднішнє засідання планувалося як останнє засідання парламенту 7-го скликання.
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