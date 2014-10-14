Турчинов не виключає проведення ще одного засідання ВР

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов не виключає проведення ще одного засідання парламенту для ухвалення важливих рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення про завершення сьогоднішнього засідання спікер зазначив, що проведе консультації з керівниками депутатських груп і фракцій щодо проведення позачергового засідання ВР. Читайте такожЕпохальний день: кінець "офшорної епохи" і антикорупційне бюро, День захисника України і новий глава Міноборони “В нормальних умовах, коли Верховна Рада зможе приймати рішення й ефективно голосувати”, - сказав Турчинов. Як відомо, сьогоднішнє засідання планувалося як останнє засідання парламенту 7-го скликання.

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