В ЄС знову наголошують, що вносити зміни до УА з Україною можуть лише її учасники



Про це йдеться у висновках, ухвалених за результатами засідання, яке відбулося сьогодні в Люксембурзі.

„Рада нагадує, що Угода про асоціацію є двосторонньою угодою, і будь-які зміни до неї можуть бути прийняті тільки на прохання однієї сторони і за згодою іншої”, - підкреслюється у висновках.

Крім того, Рада ЄС привітала пропозицію Європейської комісії про продовження дії автономних торгових преференцій для України відповідно до заяви від 12 вересня. „Це підкреслює важливість для всіх сторін суворо дотримуватися їх зобов`язань, взятих у спільній заяві міністрів, яка є невід`ємною частиною всеосяжного мирного процесу в Україні, поважаючи територіальну цілісність і право України приймати рішення про свою долю”, - наголошується у висновках.

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Рада ЄС з питань закордонних справ також привітала ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про асоціацію українським та європейським парламентом, що дозволяє тимчасове застосування відповідних положень Угоди про асоціацію з 1 листопад. „Вона закликає Україну продовжити процес передбачених реформ і економічної модернізації”, - підкреслюється в документі.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін сподівається відкоригувати деякі положення Угоди про асоціацію України та ЄС.

Водночас Україна і ЄС наголошують, що внесення змін до Угоди про асоціацію на вимогу третьої сторони неприйнятне.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

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Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі 27 червня.

16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в діюзони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле перед ратифікацією Угоди про асоціацію з Україною говорив, що це рішення було прийнято через загрозу РФ розпочати широкомасштабну торговельну війну.

Тим часом єврокомісар з питань торгівлі Карл де Гухт заявляв, що ЄС може змінити рішення про відтермінування ЗВТ, якщо Росія порушить тристоронні брюссельські домовленості.