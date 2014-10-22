Менше 4% українців готові продати свій голос за 500 гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва” спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 18 жовтня 2014 року.

Згідно з даними дослідження, на запитання: «А Ви особисто готові продати свій голос за гроші?» 87,3% респондентів відповіли: «Безумовно, ні» (у жовтні 2012 року таких було 82,9%); 1% відповів:«Безумовно, так - за будь-кого і за будь-які гроші» (у жовтні 2012 року - 1,5%); ще 4% відповіли: «Так, але якщо буде влаштовувати сума» ( у жовтні 2012 року - 5,2%); ще 2,7% дали відповідь: «Так, якщо я все рівно збирався голосувати за цього кандидата (партію)»(у жовтні 2012 року - 4,6%). Не змогли відповісти на це запитання 5% опитаних.

При цьому 3,6% опитаних готові продати свій голос за суму понад 500 грн, а 0,2% - за 50 грн.

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Присутня на прес-конференції, де були презентовані результати дослідження, координатор виборчих і парламентських програм Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська зазначила, що сьогодні в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр» опубліковано закон, яким внесено зміни до Кримінального кодексу України, відповідно до яких, порушення щодо підкупу виборців та фальшування виборчої документації чи результатів голосування переходять до категорії тяжких злочинів, що «дає право і правоохоронним органам проводити належним чином, оперативно, без санкцій суду всі необхідні слідчі, включно з прослуховуванням осіб, які підозрюються в організації підкупу».

Айвазовська наголосила, що, згідно із законодавчими змінами, «якщо буде зафіксовано підкуп виборців і якщо він має відношення до партії або кандидата, то це карається ув’язненням до 7 років, а громадяни, які взяли участь у підкупі, тобто взяли певні матеріальні блага – сплатять штраф до 5,1 тис. грн, або будуть засуджені на термін до 2 років, або до виправних робіт та обмеження волі на строк до 2 років».

При цьому експерт підкреслила, що Кримінальним кодексом не передбачено, що необхідно доводити факт отримання матеріальних благ і вплив його на результати голосування.

«Отже, всі виборці, кандидати, журналісти, які доносять ключові повідомлення, – беріть все що дають, але голосуйте за совістю. Повинні розуміти, що сьогодні факти впливу підкупу на результати виборів не важливі, а обидві сторони будуть нести дуже серйозні покарання», - підкреслила представник ОПОРИ.

Опитування проводилося у 110 населених пунктах у всіх областях, крім Криму. Загалом опитано 2 тис. 25 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.