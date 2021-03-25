Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін прагне знищити Україну як державу.
Про це Данілов заявив в інтерв'ю "Радіо НВ".
"Головне завдання Російської Федерації і її керманичів, безпосередньо пана Путіна - це знищення нас як держави, щоб на мапі світу припинила існування Держава Україна. Це треба розуміти всім", - сказав Данілов.
Також секретар РНБО впевнений, що президент РФ не зацікавлений, аби Володимир Зеленський був успішним президентом України.
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"Це не входить в його плани", - сказав Данілов.
Як зауважив секретар РНБО, Росія ніколи не припиняла чинити тиск на Україну і намагається розмовляти з нашою країною з позиції сили.
При цьому він додав, що сьогодні Україна має іншу армію, якщо порівнювати з ситуацією у 2014 році, коли почалася російська воєнна агресія.
Данілов наголосив, що РФ ніколи не приховувала своєю мети стосовно України, тому Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.
"Мені складно сказати, як буде далі розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є декілька сценаріїв. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми розуміємо, що сьогодні відбувається у сучасному світі. Але треба розуміти, що ми не самотні, що у нас є партнери, і ми постійно спілкуємося з партнерами, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером, а хто тільки робить вигляд, що він наш партнер. Так само є ті, які заграють з Російською Федерацією", - сказав секретар РНБО.
Він додав, що "є чітке розуміння позиції Сполучених Штатів з цього приводу, позиція Великої Британії, позиція Японії і багатьох інших країн, які дійсно є нашими партнерами".
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