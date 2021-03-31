Журналісти Bihus.Info дослідили спадок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, який отримали його дружина Оксана Гайсинська та пасинок Родіон. Серед коштовних об’єктів – земля під найбільшими харківськими ринками, кав’ярні й низка будівель в історичному центрі міста.
Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.
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Автори розслідування зауважують, що сам Кернес у деклараціях ніяких об’єктів нерухомості, крім оренди невеликої кімнати та номеру в готелі «Національ», не вказував.
Компанії Кернеса почали переписувати на Родіона ще до того, як міський голова захворів на коронавірус.
«Я думаю, що він готувався до закінчення свого строку», – вважає експерт з «Харківського антикорупційного центру» Дмитро Булах.
За словами журналістів, комунальне майно виводили за однаковим принципом: мерія продавала землі маловідомим фірмам, часто у розстрочку на 5 років, ці компанії були так чи інакше пов’язані з оточенням Кернеса. Активи згодом перекидали на баланси компаній, в яких нині засвітилася родина Кернеса.
Розслідувачі зазначають, що наразі у руках Родіона Гайсинського землі під кав’ярнею на проспекті Незалежності, ринками «Центральний», «Європа», «Казка», «Кінний», ХТЗ, поблизу станції метро «Індустріальна», низка торгівельних об’єктів у різних куточках Харкова і ринки «Соллі» і «Термінал». Останні з об’єктів захоплювали силовими методами.
Також Родіон став співвласником одного з найбільшого підрядника мерії «Паркінг+», що будує і ремонтує дороги та продає асфальтобетон.
Оксана Гайсинська володіє землями під фудкортом «Казковий будиночок» посеред комунального парку Горького, під кафе в центральному парку Шевченка, цю землю компанії Гайсинської мерія віддала в оренду до 2046 року; є власницею земельної ділянки під будівлею і самої будівлі на вулиці Скрипника поруч з Сумською та низки земель у середмісті Харкова «під торгівельні центри».
Раніше журналісти з проекту Слідство. Інфо. нарахували майна у покійного мера Харкова на 1,3 мільярдна гривень.
Смерть Кернеса
- Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з Вересня 2020 року.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
- 23 грудня Кернеса поховали в Харкові з почестями.
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