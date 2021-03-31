Компанії на пасинка Кернеса почали переписувати ще до того, як мер Харкова захворів на коронавірус.

Журналісти Bihus.Info дослідили спадок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса, який отримали його дружина Оксана Гайсинська та пасинок Родіон. Серед коштовних об’єктів – земля під найбільшими харківськими ринками, кав’ярні й низка будівель в історичному центрі міста.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

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Автори розслідування зауважують, що сам Кернес у деклараціях ніяких об’єктів нерухомості, крім оренди невеликої кімнати та номеру в готелі «Національ», не вказував.

Компанії Кернеса почали переписувати на Родіона ще до того, як міський голова захворів на коронавірус.

«Я думаю, що він готувався до закінчення свого строку», – вважає експерт з «Харківського антикорупційного центру» Дмитро Булах.

За словами журналістів, комунальне майно виводили за однаковим принципом: мерія продавала землі маловідомим фірмам, часто у розстрочку на 5 років, ці компанії були так чи інакше пов’язані з оточенням Кернеса. Активи згодом перекидали на баланси компаній, в яких нині засвітилася родина Кернеса.

Розслідувачі зазначають, що наразі у руках Родіона Гайсинського землі під кав’ярнею на проспекті Незалежності, ринками «Центральний», «Європа», «Казка», «Кінний», ХТЗ, поблизу станції метро «Індустріальна», низка торгівельних об’єктів у різних куточках Харкова і ринки «Соллі» і «Термінал». Останні з об’єктів захоплювали силовими методами.

Також Родіон став співвласником одного з найбільшого підрядника мерії «Паркінг+», що будує і ремонтує дороги та продає асфальтобетон.

Оксана Гайсинська володіє землями під фудкортом «Казковий будиночок» посеред комунального парку Горького, під кафе в центральному парку Шевченка, цю землю компанії Гайсинської мерія віддала в оренду до 2046 року; є власницею земельної ділянки під будівлею і самої будівлі на вулиці Скрипника поруч з Сумською та низки земель у середмісті Харкова «під торгівельні центри».

Раніше журналісти з проекту Слідство. Інфо. нарахували майна у покійного мера Харкова на 1,3 мільярдна гривень.

Смерть Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" з Вересня 2020 року.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові з почестями.

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Автор: Яна Ставська