Обіцяє корупціонерам розчарування і тюрму.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо забезпечення ефективності здійснення кримінального провадження та притягнення до відповідальності за корупційні злочини.

Ним передбачаються зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України. Законопроект зареєстровано під номером 10100. На даний час текст законопроекту відсутній на сайті Ради.

Один з авторів законопроекту, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав в Telegram, що пропонується скасувати строки давності за корупційні злочини під час війни. "Це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз десь ховаються або якщо про їхні дії ми дізнаємося у далекому майбутньому", - зазначає він.

Відео дня

Арахамія переконує, що такою є "послідовна антикорупційна політика" президента і фракції.

"Корупція під час війни – без строків давності. Ніхто не сховається від покарання і через 10 років", - зазначає голова фракції "Слуга народу".

Арахамія зазначає, що законопроектом пропонується скасувати ухвалені минулим скликанням ВР так звані "правки Лозового", завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання. "Все це завдяки тому, що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри. Суди ж потім просто закривають провадження, посилаючись на закінчення таких строків. Якщо хтось мріяв цим скористатися – їх чекає розчарування і тюрма. Війна нічого не спише", - підкреслив він.

Боротьба з корупцією в Україні

Більшість українців вважають президента Володимира Зеленського відповідальним за корупцію в уряді та військових адміністраціях.

Як показало опитування, проведене Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у липні 2023 року, 78% людей вважали, що за корупцію в українському уряді та військових адміністраціях несе пряму відповідальність президент Зеленський.

Із цим твердженням не погодилися лише 18% опитаних.

За регіональним розподілом результати були такими: на Заході із таким твердженням погодилися 79,1% респондентів, у Центрі – 75,9%, на Півдні – 76,1%, на Сході – 80,1%.

Вас також можуть зацікавити новини: