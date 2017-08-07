Стало відомо, скільки корупціонерів відправили до в'язниці за останніх півроку

Голова Верховного Суду України (ВСУ) Ярослав Романюк заявляє, що за перші шість місяців 2017 року українські суди засудили до позбавлення волі за корупційні злочини 121 особу. Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Києві.

Читайте такожНАЗК проведе повну перевірку е-декларацій 220 чиновників

«За перші шість місяців поточного 2017 року на розгляд до українських судів надійшло 4444 кримінальні справи про корупційні злочини, а також справи про адміністративні правопорушення, які пов’язані з корупцією», - сказав Романюк.

За його словами, судами було розглянуто 2063 справи, що становить 46,5%.

«По саме кримінальних провадженнях у справах про корупційні злочини. Кримінальних проваджень у справах про корупційні злочини на розгляд до наших судів надійшло 2237, з них було розглянуто судами лише 741 справу, засуджено було 469 осіб, 77 було виправдано, і стосовно 110 осіб кримінальні провадження були закриті», - зауважив голова ВСУ.

«До 121 особи було застосовано позбавлення волі, до 33 – обмеження волі, до 17 – позбавлення права обіймати відповідальні посади і до 265 - було застосовано штраф», - додав Романюк.

Крім того, він зауважив, що як додаткова міра покарання штраф застосований проти 2561 особи, ще до 14 осіб було застосовано спецконфіскацію.