Солодкий подарунок очільник української розвідки розрізав на шматки.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов 4 січня святкує день народження, сьогодні йому "стукнуло" 37 років. У це свято йому подарували торт у вигляді карти Росії.

Як повідомляє ТСН, з презентом Буданов вмить розправився - порізав його на шматки. Солодка карта РФ візуально нагадує ту, яку у грудні 2022-го року змогли зняти журналісти у кабінеті очільника української розвідки.

Тоді представники ЗМІ поцікавилися, що означає розчленована мапа Російської Федерації. А Буданов віджартувався, мовляв, кожен бачить те, що хоче, а також пояснив такі межі "широким маркером".

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Хто такий Кирило Буданов

Буданов - начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 5 серпня 2020 року, генерал-майор, учасник бойових дій. Повний кавалер ордена "За мужність".

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив ГУР.

Коли закінчиться війна з Росією - прогноз Буданова

За прогнозом керівника Головного управління розвідки Міноборони, бойові дії в Україні повинні закінчитися до літа наступного року. Для початку ЗСУ вийдуть на кордони України 1991 року. А після закінчення війни в Україні почнеться дуже серйозний політичний процес, пов'язаний зі змінами у нинішній РФ.

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