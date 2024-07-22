З ініціативою вийшов міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонував скликати неформальну зустріч глав МЗС країн Європейського Союзу наприкінці серпня в Україні - наприклад у Львові, але Угорщина заблокувала цю ідею. Про це пише WNP.

За словами Сікорського, під час першої частини зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі найбільше часу було витрачено на обговорення того, де має відбутися офіційна чи неформальна Рада із закордонних справ під час головування Угорщини в Раді ЄС у цьому півріччі.

Раніше неофіційно повідомлялося, що в рамках бойкоту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та його самопроголошеної "миротворчої місії" верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель може організувати зустріч, заплановану на кінець серпня, не в Будапешті, а, наприклад у Брюсселі.

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"Ми ще не маємо рішення щодо цього. Я запропонував компромісне рішення, щоб Рада збиралася в Україні. Це було б знаком нашої солідарності з цією країною", - повідомив Сікорський.

Він підкреслив, що деякі країни ЄС вважають, що неформальна Рада не повинна проводитися в Будапешті, а Боррель повинен скликати офіційне засідання в Брюсселі. При цьому з логістичних міркувань було б легше організувати зустріч на Заході України - наприклад у Львові .

"Глава МЗС зазначив, що його пропозиція підлягає обговоренню, оскільки рішення з цього питання потребує одностайності. Однак Угорщина це заблокувала", - йдеться у повідомленні.

Зовнішня політика Угорщини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що замах на експрезидента США і чинного кандидата на посаду глави Білого дому Дональда Трампа пов'язаний з його "антивоєнними" поглядами.

Лідер угорського уряду порівняв атаку на Трампа з нещодавнім замахом на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Раніше Орбан заявляв, що продовжить "мирну місію" щодо України. При цьому, за його словами, він продовжить говорити про свої зустрічі тільки після того, як вони відбудуться.

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