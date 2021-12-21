В Україні хочуть, аби Німеччина посприяла перезавантаженню "нормандської четвірки".

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляє, що наразі зарано говорити, чого очікувати від нового канцлера Німеччини Олафа Шольца в межах переговорів "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мельник сказав журналістам в рамках дводенної щорічної конференції послів України під гаслом "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави", яка відбувається в державній резиденції "Синьогора".

"Наразі зарано ще говорити про те, чого нам очікувати. Важливо, що на днях відбулася перша зустріч. На шостий день каденції нового канцлера Олафа Шольца була його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі. Це лише перше знайомство, і тому важливо, що Німеччина буде й надалі опікуватися цією справою. Чи вдасться нам відновити "нормандський формат" у тому контексті, як ми цього бажаємо... покаже вже найближчий час. Оскільки це зараз єдиний інструмент (переговорів), який ми маємо, - його потрібно перезавантажити", - заявив Мельник.

"Ми сподіваємося, що новий канцлер усвідомить всю відповідальність Німеччини як держави-посередника для того, аби цей процес став результативним, а не був лише процесом заради процесу. ... У цьому саме полягає головний виклик для нас і нашої дипломатії, і вже ближчими тижнями-місяцями ми зможемо зрозуміти, якою буде роль Німеччини в цьому новому контексті та нового керівництва", - сказав посол.

Він додав, що поки що дат для проведення зустрічей найвищого рівня у "нормандському форматі" немає.

"Але амбіція така є, оскільки важливим є відновлення саме спілкування на рівні лідерів. Тобто, нам потрібен Берлінський саміт у межах Нормандії для того, щоби сісти за стіл переговорів і щоби росіяни повернулись, і зрозуміти, як ми можемо рухатись далі. Поки говорити про це зарано", - сказав Мельник.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня депутати німецького Бундестагу (нижньої палати парламенту) обрали соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером. Таким чином завершилося 16-річне правління Ангели Меркель.

63-літній Шольц в останньому уряді Меркель обіймав посаду віце-канцлера і міністра фінансів.

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