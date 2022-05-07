Експрем'єр-міністр РФ заявив, що Польща "офіційно визнала територіальні претензії до України".

Експрем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Польща нібито хоче "анексувати" території України. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на такі заяви жартом про Жириновського.

Його він написав на своїй сторінці у Twitter.

Так, 6 травня Медведєв вирішив прокоментувати слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що між Польщею та Україною на десятки років, а то й на сторіччя, більше не буде кордонів. Російський політик побачив у цьому "офіційне визнання територіальних претензій".

"Йдеться про фактичну анексію Польщею територій Західної України. Грунт промацується повільно, але вірно... Завдання просте - повернути собі жадані історичні землі, прикриваючись агресивною антиросійською риторикою і брехливими мантрами про спільне щастя з "безмежною" Україною", - писав у своєму Telegram Медведєв.

Подоляк на дивні заяви з РФ відреагував іронічно, з жартом про Жириновського, який нещодавно помер.

"Дух Жириновського вселився в Медведєва й витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. Польща - великий друг, союзник і партнер України. Варшава не ніж у спину встромляє, як РФ, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як Росія", - написав радник глави ОП.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Кремлі переконують, що Польща загрожує територіальній цілісності України. Із заявою, схожою за своєю абсурдністю з ідеями Медведєва, також виступив і Пєсков.

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