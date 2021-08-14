Дипломат зазначив, що заяви про "розворот України до Китаю" є неправильною стратегією.

Україна повинна переконувати США, щоб вступити до НАТО. Необхідно показати, що ми відмовилися від ядерної зброї та зберегли цим мільярди доларів для американських платників податків.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розказав екс-посол України в США Валерій Чалий.

Дипломат зазначив, що заяви про "розворот України до Китаю" є неправильною стратегією.

"Не треба шантажувати США і говорити, мовляв, чому ми не в НАТО", – наголосив Чалий.

На думку Чалого, на сьогодні головним аргументом у розмовах зі США є те, що Україна відмовилася від ядерного озброєння. Проте цей аргумент застарілий і на нього менше звертають увагу.

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"Однак сьогодні ми платимо величезну ціну – життя наших воїнів", – акцентував Чалий. - "Україна закриває від Росії східний фланг, хоч поки і не є членом Альянсу. Наголошувати потрібно на цьому і наводити чітку статистику".

За словами екс-посла, статусу країни, яка прагне в НАТО, недостатньо, потрібне наповнення. Мова йде про глибоку оборонну угоду замість наявних та тієї, яку готує Офіс президента.

"Зафіксувати все, що є зараз – недостатньо, щоб підсилити Україну у майбутньому, тому про статуси треба говорити", – зазначив Чалий.

Те, що вступ до НАТО є стратегією України, прописано в Конституції. Втім варто переходити до чітких дій, особливо після атаки Володимира Путіна, наголосив Чалий.

Він вважає, що учасники Альянсу після початку війни на Донбасі почали побоюватися, оскільки не знають, як ситуація розвиватиметься.

"Хтось сміливіший із країн НАТО, хтось пропонує поспішати, тому, коли можна просунути свою лінію, це треба робити", – резюмував Чалий.

Нагадаємо, Україна ще 2008 року подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Лише 2020 року країна набула статусу партнера НАТО з розширеними можливостями. Наступним кроком є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Україна і НАТО: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко