Офіційний Лондон повідомив, що уважно стежить за діями Росії.

Державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домінік Рааб заявив, що спроба Росії здійснити будь-яку масштабну військову ескалацію проти України матиме для неї "тяжкі наслідки".

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Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з британським колегою, повідомляє прес-служба МЗС.

Зокрема, Кулеба поінформував Рааба про дії РФ, яка здійснює не лише військову ескалацію на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму, але й відчутну ескалацію дезінформації та російської пропаганди.

“Російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру”, - наголосив Кулеба.

Своєю чергою, Рааб запевнив Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії.

Британський міністр підтвердив, що його країна повністю солідарна з Україною і висловив переконання, що будь-яка спроба РФ піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

Також сторони обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великобританії на тлі загострення Росією безпекової ситуації на сході нашої країни.

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Автор: Віталій Саєнко