Допомогти незаконно перетнути кордон Саакашвілі зголосився водій-далекобійник.

Стало відомо, як голові виконкому Нацради реформ, екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі вдалося покинути Україну.

За даними сайту "Страна", які раніше підтвердили грузинські ЗМІ, Саакашвілі нелегально виїхав з України в трейлері на поромі. Як розповіли сайту джерела в Держприкордонслужбі, грузинські прикордонники самі повідомили українським колегам про незаконний перехід Саакашвілі.

"Це просто фантастична авантюра в дусі Міхо. Річ у тому, що фури, які вантажаться на пором, що йде в Грузію, оглядаються вибірково. Є спеціальні сканери, але прогнати всі вантажівки через них неможливо, це влаштувало б затор і затримки у відправці порома. За даними грузинської поліції, Міхо домовився з водієм-далекобійником Елгуджей Цомаєм, який завантажив в Одесі продукти", - пише "Страна".

До під'їзду фури 27 вересня Саакашвілі, за даними ЗМІ, ховався у фургоні в місті Чорноморськ Одеської області. Коли прикордонники відкривали фуру при перетині кордону вони заглянули всередину, але Саакашвілі там не помітили.

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Згодом на борту порома "Vilnius" політик виліз з фури і упродовж майже двох діб перебував у кабіні вантажівки. Водій приносив йому їжу і питво, а туалетом Саакашвілі користувався на вантажній палубі.

27 вересня Саакашвілі опинився в Поті - туди прибув пором. Сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера, він зумів залишитися непоміченим для грузинських прикордонників і покинув КПП. Незабаром він пересів в автомобіль своїх прихильників.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Саакашвілі у разі повернення в Україну можуть покарати за незаконний перетин кордону.

Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі

Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали в Грузії і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього вимагало верховенство закону".

Автор: Юрій Годован