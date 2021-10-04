Стало відомо, як голові виконкому Нацради реформ, екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі вдалося покинути Україну.
За даними сайту "Страна", які раніше підтвердили грузинські ЗМІ, Саакашвілі нелегально виїхав з України в трейлері на поромі. Як розповіли сайту джерела в Держприкордонслужбі, грузинські прикордонники самі повідомили українським колегам про незаконний перехід Саакашвілі.
"Це просто фантастична авантюра в дусі Міхо. Річ у тому, що фури, які вантажаться на пором, що йде в Грузію, оглядаються вибірково. Є спеціальні сканери, але прогнати всі вантажівки через них неможливо, це влаштувало б затор і затримки у відправці порома. За даними грузинської поліції, Міхо домовився з водієм-далекобійником Елгуджей Цомаєм, який завантажив в Одесі продукти", - пише "Страна".
До під'їзду фури 27 вересня Саакашвілі, за даними ЗМІ, ховався у фургоні в місті Чорноморськ Одеської області. Коли прикордонники відкривали фуру при перетині кордону вони заглянули всередину, але Саакашвілі там не помітили.
Читайте такожЗеленський розповів, як в Україні працюють над поверненням Саакашвілі
Згодом на борту порома "Vilnius" політик виліз з фури і упродовж майже двох діб перебував у кабіні вантажівки. Водій приносив йому їжу і питво, а туалетом Саакашвілі користувався на вантажній палубі.
27 вересня Саакашвілі опинився в Поті - туди прибув пором. Сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера, він зумів залишитися непоміченим для грузинських прикордонників і покинув КПП. Незабаром він пересів в автомобіль своїх прихильників.
Раніше сьогодні повідомлялося, що Саакашвілі у разі повернення в Україну можуть покарати за незаконний перетин кордону.
Затримання Саакашвілі в Грузії: деталі
- Увечері 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі затримали в Грузії і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем, і оголосив голодування.
- У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук, при цьому його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.
- Глава правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саакашвілі готував державний переворот. Кобахідзе розповів, що Саакашвілі затримали в Грузії в рамках заздалегідь спланованої секретної операції.
- Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася помилувати його. Вона додала, що їй було неприємно бачити, як колишнього президента заарештовували на камери, але цього вимагало верховенство закону".