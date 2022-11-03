Країна шукає можливість надати додаткову допомогу у вигляді генераторів, насосів або установок для очищення води.

Федеральна рада Швейцарія прийняла план дій щодо пом'якшення наслідків зими, яка настає, для жителів України. Швейцарія надасть допомогу в розмірі 100 млн швейцарських франків (близько 100 мільйонів доларів США).

Фінансування включатиме проекти з термінової реабілітації енергетичної інфраструктури України, інформує прес-служба швейцарського уряду.

"На додаток до свого наявного гуманітарного проекту в Україні та регіоні, виділяється 100 мільйонів швейцарських франків. ... Швейцарія допомагає компаніям "Укренерго" закуповувати джерела енергії та запчастини, бере участь у ремонті систем рейкових скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно) та надає гуманітарну допомогу, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, підготуватися до зими (заміна вікон, забезпечення утеплення та живлення тощо)", – йдеться у повідомленні.

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Також країна шукає можливість надати додаткову допомогу у вигляді генераторів, насосів або установок для очищення води.

"Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків для покриття цих напрямків діяльності", – зазначили в уряді.

Позиція Швейцарії щодо війни в Україні

Наприкінці лютого Швейцарія скасувала нейтралітет і ввела санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну, а напередодні приєдналася до пакету санкцій Європейського Союзу проти Ірану у зв'язку з постачанням зброї росіянам. Також країна закрила небо для російських літаків і призупинила дію спрощеного візового режиму з Росією.

Країна також заявляла, що готова стати посередником у переговорах між Києвом і Москвою. Заявляла і про готовність представляти інтереси вивезених до РФ українців, але отримала відмову від російської сторони.

Водночас федеральний уряд Швейцарії відхилив запит НАТО щодо надання допомоги пораненим в Україні людям, пославшись на свій нейтралітет. Уряд вважає, що відрізнити цивільних від солдатів практично неможливо.

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