Київ не в силах закінчити війну на Донбасі, адже Москві мир не потрібен, тому в української сторони не такий великий вибір подальших дій.

Нещодавнє масивне стягування російських військ до східних українських кордонів і в Крим було "з точки зору Кремля чистим успіхом", - вважає колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер. Російська гра м'язами виставила Україну уразливою. Захід демонстративно відгородився від військової демонстрації сили. А Володимир Путін "зміцнив свої позиції в регіоні".

Про це пише Financial Times. Президент Володимир Зеленський переміг на виборах 2019 року, обіцяючи зупинити війну на Донбасі. Але у нього не багато можливостей вивести ситуацію з глухого кута. Переконати західних союзників Києва запровадити нові економічні санкції проти Росії не вдалося. А бажання Вашингтона брати участь в нових дипломатичних зусиллях лишається нечітким. Колишньому актору навіть важко змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів разом з лідерами західних країн, які підтримують Київ.

"Зеленський змушений визнати, що російський президент принаймні поки що не хоче миру на Донбасі, де було вбито 14 тисяч цивільних і військових. Хіба що Київ погодиться на умови, політично неприйнятні для будь-якого українського лідера", - йдеться в статті.

Читайте такожЗеленський не хоче, щоб окупований Донбас перетворився на "зону відчуження"Неназваний український чиновник визнав, що Зеленському знадобилося два роки, щоб "усвідомити реальність".

"Україна бажає миру і готова зробити для його встановлення все, що в її силах. Але обидві сторони повинні хотіти цього. А нещодавня войовнича поведінка Москви викликає великі сумніви щодо її намірів", - сказав виданню неназваний радник українського президента.

В інтерв'ю для Financial Times Зеленський сказав, що хоче бачити США і Велику Британію в так званій "Нормандській групі", до якої зараз входять Німеччина, Франція, Україна й Росія. Він також закликав змінити Мінські угоди, які досі не були виконані. Москва і Київ вже дуже довго сперечаються щодо порядку виконання умов цих угод. Але Кремль відмовляється обговорювати зміни.

"Немає способу змінити домовленості без фактичного їх знищення", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у відповідь на заклик Зеленського.

Париж і Берлін тим часом бояться відмовлятися від Мінських угод, припускаючи, що це може спровокувати Москву. Крім того, так буде важче підтримувати санкції ЄС проти Росії. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак визнав під час телевізійного інтерв'ю, що у Києва немає якоїсь однієї дипломатичної стратегії.

"Важливо продовжувати працювати у всіх напрямках і форматах. Тому що, зрештою, ми не знаємо, який з них принесе мир на нашу землю, коли ми зможемо повернути всі наші території, всіх наших людей і покінчити з війною", - сказав Єрмак.

Читайте такожЗеленський має намір обговорювати на зустрічі з Путіним деокупацію Криму - КулебаВ перший рік свого президентства Зеленський здобув швидку перемогу після переговорів з у Парижі, в яких окрім українського президента взяли участь Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Тоді Зеленському вдалося переконати Росію й її маріонеток на Донбасі провести обмін в'язнями. Але після того процес зупинився. А режим припинення вогню, який запрацював у липні 2020-го, був розірваний раніше цього року.

Минулого місяця Зеленський почав просувати ідею прямих переговорів з Путіним, чого він уникав раніше. Російський президент відкинув пропозицію лідера України зустрітися на лінії фронту й запропонував обговорити натомість двосторонні відносини, а не війну на Донбасі. І лише якщо Зеленський приїде в Москву. Про війну ж він порадив Зеленському говорити з ватажками так званих "республік", на що український президент не піде.

"Путін показав, що у нього немає навіть найменшого бажання втілювати будь-що, в чому зацікавлений Зеленський, не кажучи вже про мирну угоду. Лише колективний міжнародний тиск може змусити Путіна звільнити ці захоплені українські території", - сказав директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Зеленський сподівається, що більша роль президента Джо Байдена разом з лідерами Франції й Німеччині або його двосторонні переговори з Путіним можуть допомогти штовхнути Москву до компромісу.

"Стратегічно важливо ввести в процес Байдена. Америка повинна повернутися за стіл, щоб відновити українську територіальну цілісність на двох напрямках: в Криму і на Донбасі. Тому що йдеться про глобальну безпеку", - додав Лубківський.

Але Київ досі не знає, наскільки прихильним буде Вашингтон до нової мирної ініціативи. Байден - друг України. Але в його адміністрацію входить багато чиновників з команди Барака Обами, які 6 років тому скептично ставилися до глибшої американської участі.

Держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні прибуде в Київ з першим офіційним візитом. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту Джордж Кент назвав завдання США і Європи допомогти Україні відновити територіальну цілісність "неприємною проблемою". На його думку, виклик полягає в тому, що "спробувати змінити російські розрахунки ціни, а також її поведінку".

Читайте такожВ ЄС поки немає консенсусу щодо введення секторальних санкцій проти РФ - КулебаЗа словами Кента, один зі способів підвищити тиск на Москву - це розширити американські санкції на продаж російського державного боргу в доларах. Це унеможливило б продаж таких російських цінних паперів. За словами дослідниці Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень Сари Лаін, навіть демонстрація західної солідарності з Києвом важлива. Багато столиць розглядають тепер російсько-український конфлікт "як частину своєї політики щодо Росії", а не двосторонню проблему. І це важливо для позиції Зеленського.

Аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна сказала, що Росія ще в часи Путіна віддасть контроль над українськими територіями на прийнятних для України умовах лише за умови, що Росія сама опиниться "під глибокими фінансовими й технологічними обмеженнями".

"Але проблема Заходу в тому, що ніхто не буде запроваджувати такі санкції, боячись, що це лише посилить російську агресію", - сказала вона.

Деякі українські аналітики й чиновники змирилися з появою довготривалого замороженого конфлікту. На їхню думку, найкраща стратегія для Києва - це відродити свою економіку й модернізувати країну. Один з українських чиновників назвав це "стратегією Західної Німеччини". Вона полягає в тому, щоб пережити Путіна й домовлятися про мир з новим керівництвом Росії, але вже з позиції відносної сили.

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Переклад: Лесь Димань