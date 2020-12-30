За словами міністра закордонних справ, Україна так і не отримала технічний звіт щодо катастрофи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Іран станом на кінець року не виконав своїх обіцянок у справі збитого іранськими військовими літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ТСН.

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"Я б хотів, щоб ми вийшли на конкретні результати в перемовинах з Іраном щодо нашого збитого літака. Попри весь наш тиск, попри всі наші намагання вести перемовини і так, і так, станом на кінець року іранська сторона все-таки не виконала ті обіцянки, які вона давала. Ми так і не отримали, наприклад, технічний звіт про катастрофу, і не змогли просунутися в переговорах. Тобто, багато було зроблено, ми далеко просунулася, але недостатньо для того, щоб вийти на той результат, якого ми очікували", - заявив Кулеба.

Також міністр повідомив, коли Україна звертатиметься у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у справі збитого літака МАУ.

"Будь-яке терпіння має межу. І наше, зокрема. Але ми можемо перейти до фази судового розгляду, тільки якщо зрозуміємо, що всі можливості врегулювати це питання з Іраном вичерпано. І зрозуміти це має не лише Україна, а й інші постраждалі країни. Я наголошую, що в процесі переговорів з Іраном Україна не діє сама. Ми є лідером команди постраждалих країн і виступаємо від їхнього імені. Тому це має бути наше спільне рішення", - додав міністр.

Збиття Іраном літака МАУ і розслідування

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.

В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.

22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.

23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.

24 грудня Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом. Він також сказав, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт щодо літака МАУ.

28 грудня в Ірані знову заявили, що передали Україні технічний звіт про збиття літака МАУ.

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Автор: Віталій Саєнко