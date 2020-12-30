Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Іран станом на кінець року не виконав своїх обіцянок у справі збитого іранськими військовими літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".
Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ТСН.
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"Я б хотів, щоб ми вийшли на конкретні результати в перемовинах з Іраном щодо нашого збитого літака. Попри весь наш тиск, попри всі наші намагання вести перемовини і так, і так, станом на кінець року іранська сторона все-таки не виконала ті обіцянки, які вона давала. Ми так і не отримали, наприклад, технічний звіт про катастрофу, і не змогли просунутися в переговорах. Тобто, багато було зроблено, ми далеко просунулася, але недостатньо для того, щоб вийти на той результат, якого ми очікували", - заявив Кулеба.
Також міністр повідомив, коли Україна звертатиметься у Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй у справі збитого літака МАУ.
"Будь-яке терпіння має межу. І наше, зокрема. Але ми можемо перейти до фази судового розгляду, тільки якщо зрозуміємо, що всі можливості врегулювати це питання з Іраном вичерпано. І зрозуміти це має не лише Україна, а й інші постраждалі країни. Я наголошую, що в процесі переговорів з Іраном Україна не діє сама. Ми є лідером команди постраждалих країн і виступаємо від їхнього імені. Тому це має бути наше спільне рішення", - додав міністр.
Збиття Іраном літака МАУ і розслідування
- 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
- 19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном буде вичерпано.
- В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака МАУ не викликає довіри.
- 22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.
- 23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.
- 24 грудня Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом. Він також сказав, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт щодо літака МАУ.
- 28 грудня в Ірані знову заявили, що передали Україні технічний звіт про збиття літака МАУ.
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