Стверджується, що іранський уряд дозволив мародерам розграбувати місце катастрофи.

Іран допустив низку порушень прав людини в інциденті зі знищенням пасажирського "Боїнга" рейсу PS752. Іранська сторона не забезпечила належного розслідування інциденту і навіть допустила на місце катастрофи мародерів.

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Про це йдеться в 45-сторінковому офіційному листі, який експерти ООН відправили іранській стороні.

"Невідповідності в офіційних поясненнях, здається, створені для того, щоб створити максимум плутанини і мінімум ясності. Вони здаються надуманими, щоб ввести в оману і збити з пантелику», - заявила Агнес Калламард, спецдоповідач ООН з питань позасудових страт.

Експерти вказали на очевидні помилки іранської сторони і нехтування заходами безпеки, які мали бути реалізовані в армійських підрозділах ППО з урахуванням їх близькості з цивільним аеродромом.

Зрештою, офіційна версія Тегерану не дає відповіді на питання, чому ціллю ракети став саме український борт, а не інші літаки, що вилетіли тієї ночі.

"За відсутності неупередженого, незалежного та всебічного розслідування сім'ї жертв залишаються без відповідей, яких вони заслуговують. Вони знову і знову думають про те, як це могло статися; чому саме цей рейс став ціллю, в той час, як інші на тому ж маршруті в той же період уникли нападу. Деякі можуть навіть замислюватися над питанням, чи став цей конкретний рейс ціллю навмисно», - зазначено в звіті.

Наголошується, що іранське керівництво від початку знало, що літак збили військові, але не визнавало цього три дні.

Стверджується, що замість того, щоб запустити відкрите розслідування, влада допустила появу на місці трагедії мародерів, які розграбували його, знищуючи докази і позбавляючи сім'ї загиблих цінних речей.

Уряд Ірану також перешкоджав зусиллям деяких сімей загиблих з репатріації тіл і проведенні приватних похоронів. В окремих випадках доходило навіть до тиску і погроз.

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Автор: Дмитро Захаров