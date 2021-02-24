Іран допустив низку порушень прав людини в інциденті зі знищенням пасажирського "Боїнга" рейсу PS752. Іранська сторона не забезпечила належного розслідування інциденту і навіть допустила на місце катастрофи мародерів.
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Про це йдеться в 45-сторінковому офіційному листі, який експерти ООН відправили іранській стороні.
"Невідповідності в офіційних поясненнях, здається, створені для того, щоб створити максимум плутанини і мінімум ясності. Вони здаються надуманими, щоб ввести в оману і збити з пантелику», - заявила Агнес Калламард, спецдоповідач ООН з питань позасудових страт.
Експерти вказали на очевидні помилки іранської сторони і нехтування заходами безпеки, які мали бути реалізовані в армійських підрозділах ППО з урахуванням їх близькості з цивільним аеродромом.
Зрештою, офіційна версія Тегерану не дає відповіді на питання, чому ціллю ракети став саме український борт, а не інші літаки, що вилетіли тієї ночі.
"За відсутності неупередженого, незалежного та всебічного розслідування сім'ї жертв залишаються без відповідей, яких вони заслуговують. Вони знову і знову думають про те, як це могло статися; чому саме цей рейс став ціллю, в той час, як інші на тому ж маршруті в той же період уникли нападу. Деякі можуть навіть замислюватися над питанням, чи став цей конкретний рейс ціллю навмисно», - зазначено в звіті.
Наголошується, що іранське керівництво від початку знало, що літак збили військові, але не визнавало цього три дні.
Стверджується, що замість того, щоб запустити відкрите розслідування, влада допустила появу на місці трагедії мародерів, які розграбували його, знищуючи докази і позбавляючи сім'ї загиблих цінних речей.
Уряд Ірану також перешкоджав зусиллям деяких сімей загиблих з репатріації тіл і проведенні приватних похоронів. В окремих випадках доходило навіть до тиску і погроз.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: хроніка подій
- 8 січня 2020 року в Ірані розбився літак МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 знаходилося 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.
- Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий "в результаті ненавмисної людської помилки", і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
- У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.
- 19 жовтня в Тегерані заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з Міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Однак 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.
- Також, за його словами, Україна звернеться до Міжнародного Суду ООН, якщо переговорні можливості з Іраном будуть вичерпані.
- У середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном катастрофи літака "Міжнародних Авіаліній України" не викликає довіри.
- Нещодавно стало відомо про появу секретних аудіозаписів, які свідчать, що влада Ірану ніколи не розкриє правду про збиття українського літака.
- За даними канадського телеканалу CBC News, уряд Канади та установи у сфері безпеки вивчають секретні аудіозаписи, де людина, яку джерела ідентифікували як главу МЗС Ірану, обговорює ймовірність того, що знищення літака МАУ було навмисним актом.
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