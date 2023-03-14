Першим ключовим пунктом урядового плану є безпека та оборона.

Кабінет міністрів затвердив план пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Він складається з понад 500 завдань.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, документ дозволить систематизувати роботу Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року.

"Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців, має конкретні терміни виконання. План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України вже зараз, не чекаючи завершення війни. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України", - сказав Шмигаль.

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Голова уряду наголосив, що кожен міністр нестиме особисту відповідальність за виконання проектів і реформ, передбачених для його відомства.

За словами Шмигаля, першим ключовим пунктом плану є безпека та оборона. Він підкреслив, що всі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку, нову зброю й техніку, і на краще забезпечення для української армії.

"Серед ключових завдань в цій сфері передбачено розвиток оборонно-промислового комплексу, нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній, співробітництво з нашими партнерами для спільного виробництва нових озброєнь, залучення приватного сектору для розвитку оборонно-промислового комплексу, державно-приватне партнерство, технології подвійного призначення, розмінування деокупованих територій, реалізація "Формули миру" президента України Володимира Зеленського", - сказав він.

Іншими пріоритетними пунктами програми є:

подальша інтеграція України в ЄС та НАТО,

енергетична безпека та енергетичний фронт,

відновлення України,

макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу,

соціальна політика та підтримка громадян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах,

ветеранська політика,

якісна освіта,

підтримка науки та інновацій,

ефективне державне управління,

захист довкілля,

діджиталізація,

продовження медичної реформи і розширення програми "Доступні ліки",

санкційна політика та верховенство права,

продовження децентралізації та регіональний розвиток.

Реформи в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розглядається реформа всього державного сектора. Зокрема, передбачається скорочення видатків на утримання державного апарату щонайменше на 30%.

Також, за словами голови уряду, одним із ключових завдань уряду на 2023 рік є створення архітектури нової пенсійної системи. Шмигаль зазначив, що Уряд і народні депутати працюють над фундаментальною пенсійною реформою.

На початку березня Кабмін затвердив державну антикорупційну програму в рамках формування сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури в Україні. ШМигаль зазначив, що програма містить заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання корупції в різних сферах суспільного життя, формування негативного ставлення до корупції в суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.

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